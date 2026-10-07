Pedro Sánchez lamentó la muerte de Maricarmen Abascal y aseguró que "la siente como propia"

La jubilada de 87 años había sido desalojada de su casa en Madrid y permanecía internada desde entonces. Su caso desató una ola de protestas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , lamentó este miércoles la muerte de Maricarmen Abascal , la jubilada de 87 años que se convirtió en símbolo de las protestas por la crisis de vivienda después de ser desalojada de su departamento en el barrio madrileño de Retiro.

" Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo a todos quienes sienten esta pérdida como propia. Descanse en paz ", expresó Sánchez a través de un mensaje publicado en la red social X.

Abascal había sido desalojada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había residido durante décadas y fue trasladada posteriormente a un hospital, donde permaneció internada hasta su fallecimiento. Su caso provocó movilizaciones y acampes en distintas ciudades españolas para reclamar medidas frente a los desalojos y el aumento del costo de la vivienda.

La presión social derivó además en negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar al departamento. Sin embargo, no llegó a volver a la vivienda antes de morir

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz.

La crisis habitacional también quedó en el centro de la agenda política española. El rechazo parlamentario a medidas impulsadas por el Gobierno para limitar los desalojos formó parte de la escalada política que terminó con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre .

La muerte de Abascal volvió a generar repercusiones entre organizaciones sociales y referentes políticos, mientras continúan las protestas que reclaman mayores garantías de acceso y permanencia en la vivienda.

Qué sucedió con Maricarmen, el caso que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda

La jubilada ganaba tan solo €1800 por mes, monto que cobraba por su pensión, aunque podía compensar sus gastos porque la renta solo le costaba €200. Al favorecer únicamente a la persona que vivía en la casa, el propietario comenzó a negociar el inmueble y finalmente cerró la venta con una inmobiliaria.

Luego de la fraudulenta insistencia para llegar a un acuerdo, Maricarmen tuvo que abandonar la casa y por la angustia de la situación tuvo que ser inmediatamente ingresada al hospital.

Así desalojaban a Maricarmen.

Con el pasar de las horas el caso se hizo muy viral en España y miles de personas comenzaron a movilizarse para intentar ayudar en la causa. Al tratarse de un tema muy recurrente en el país durante los últimos tiempos, el Sindicato de Inquilinos, en el mensaje con el que informó su fallecimiento, le dedicó unas sentidas palabras.

"Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general. El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", aseguraron.

Y agregaron: "Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'", concluyeron.

Después de generar una gran conciencia en el pueblo español, y también gracias a la presión mediática, tanto el dueño de la casa como los de la inmobiliaria llegaron a un acuerdo para que Maricarmen vuelva a vivir ahí, pero fue muy tarde para que reciba la noticia.

Finalmente, luego de permanecer en un estado de salud muy débil y complicado, la jubilada española falleció y terminará dejando un legado impensado para ella hace tan solo unos días.