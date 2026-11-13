Pedro Sánchez utiliza a Javier Milei para su campaña en España: "Es involución" + Agregar ámbito en









El líder del PSOE busca alcanzar su cuarto período presidencial y convocó a una alta participación electoral que lo respalde el próximo 29 de noviembre.

Pedro Sánchez saluda a Javier Milei la semana pasada, en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Volcado a la campaña electoral, Pedro Sánchez busca renovar por un período más su rol como presidente de España, a dos semanas de los comicios. Además de la agenda local, el mandatario utiliza referencias internacionales para posicionarse como alternativa electoral del progresismo español y, para ello, volvió a apuntar contra el mandatario argentino Javier Milei.

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El líder del PSOE ya se había referido al referente libertario en su conferencia en la Cumbre Iberoamericana, durante la última visita de Milei a su país. "El otro día vino Milei a España para decir que el socialismo es fascismo. Pero no vamos a permitir que Milei defina el socialismo. Y si nos llaman zurdos, les diremos que estamos muy orgullosos de serlo", planteó.

Este viernes, Sánchez insistió en su postura. Durante una entrevista con un streamer local, consideró que "no nos estamos jugando solamente la alternancia, nos estamos jugando la involución" y enumeró: "Yo no creo que Trump haya sido alternancia en los EEUU, sino involución. Yo no creo que Bolsonaro haya sido alternancia en Brasil, sino involución. Y también Milei en la Argentina". "Yo creo que hay que responder a la involución con movilidad", sentenció.

El presidente español aguarda la visita de Lula da Silva la próxima semana, quien también había realizado referencias a Milei y al "modelo de la motosierra" para contrastar contra la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Elecciones en España: quiénes son los candidatos Las elecciones generales en España del próximo 29 de noviembre definen nuevo presidente, además de 534 candidaturas al Congreso y otras 361 al Senado, por un total de 50 partido, entre representaciones nacionales y distritales.

La definición presidencial repetirá a los tres candidatos más votados de las elecciones del 2023: por el PSOE irá Pedro Sánchez, mandatario desde el 2018 cuando reemplazó a Mariano Rajoy; por el PP competirá Alberto Núñez Feijóo, el favorito de las encuestas; mientras que el representante del Vox será Santiago Abascal. La novedad será la postulación de Ada Colau bajo el sello del Frente Amplio. La exalcaldesa de Barcelona nucleará a una serie de espacios progresistas (como Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y los comuns) e intentará ser la principal representante de la izquierda española a partir de una agenda que sostiene desde su origen político: el derecho a la vivienda.