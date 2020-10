Película no personalista

¿Por qué esta elección? El propio director, en la conferencia de prensa, dio la razón: “Cuando empezamos a trabajar el Papa me dijo que no quería otra película biográfica. Dijo que la haría pero sin personalismos, sólo si contenía mensajes al mundo”. Y agregó: “Sus mensajes no tienen marco ni etiquetas. No hay diferencias entre un católico, un musulmán o un judío”. El film sigue esa ruta: ni siquiera lleva como centro al Papa en las primeras imágenes sino que son éstas testimonios de las múltiples miserias que padece la humanidad, incluyendo al coronavirus.

Esto no significa que Afineevsky sea un desconocido: su documental “Winter On Fire” (2015), sobre los levantamientos en Ucrania, fue candidato al Oscar, y dos años más tarde estrenó “Cries For Siria”. Su trayectoria, además, excede el documental. Es un experto en comedia, y una de sus producciones más celebradas es “Oy vey, mi hijo es gay” (2009), sobre un joven judío de 25 años que se enamora de un italiano católico, con las esperables consecuencias en su familia.