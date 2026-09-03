La serie de Disney+ que es furor en redes sociales y no te podés perder

Disney+ estrenó la segunda temporada de una de sus comedias más exitosas y volvió a poner en tendencias a un grupo de cinco amigos veinteañeros que comparten casa en Nueva York, mientras intentan responder a una pregunta que acecha a la mayoría de personas en sus veintes: ¿qué estoy haciendo con mi vida?.

"Adults" sigue a Samir, Billie, Paul Baker, Issa y Anton, mientras intentan resolver cuestiones vinculadas con el amor, el trabajo, la amistad y la familia . La nueva entrega retoma la historia después de los acontecimientos de la primera temporada y profundiza en los problemas que aparecen cuando los personajes empiezan a tomar decisiones que afectan sus vínculos y su futuro.

Adults presenta a cinco amigos que viven juntos en la casa de la infancia de Samir . El grupo está formado por Samir, Billie, Paul Baker, Issa y Anton, quienes comparten buena parte de su vida mientras intentan encontrar una manera de desenvolverse como adultos.

Ninguno de ellos tiene completamente resuelta su vida. Entre los cinco aparecen distintas preocupaciones relacionadas con conseguir o mantener un trabajo, definir relaciones, lidiar con la familia y sostener una convivencia que muchas veces genera más problemas de los que soluciona.

El tráiler oficial de la segunda temporada anticipa la vuelta de los cinco protagonistas y muestra nuevas situaciones de convivencia, conflictos personales y problemas que vuelven a poner a prueba su relación. La segunda entrega empezó a emitirse el 27 de agosto en Latinoamérica y llegó a Disney+ con sus ocho episodios disponibles desde el estreno. La primera temporada también se encuentra disponible en la plataforma, junto con el episodio especial precuela Día de la maratón. FX presentó el adelanto antes del estreno de los nuevos episodios.

Tráiler de la segunda temporada de Adults

Reparto de Adults

Malik Elassal

Lucy Freyer

Jack Innanen

Amita Rao

Owen Thiele

Una comedia sobre los inicios de la vida adulta

La producción de FX se concentra en una etapa en la que los personajes ya dejaron atrás la adolescencia, pero todavía están lejos de tener una vida estable. Esa transición aparece en situaciones vinculadas con la independencia económica, las relaciones, las decisiones laborales y la convivencia. Disney+ define a Adults como una comedia sobre un grupo de veinteañeros de Nueva York que intenta atravesar el amor, el trabajo, la amistad y la familia mientras se apoyan entre sí.

Con la segunda temporada ya disponible, Adults amplía las historias de Samir, Billie, Paul Baker, Issa y Anton sin abandonar la convivencia que funciona como punto de encuentro y soporte entre ellos. La serie suma ocho nuevos episodios a una historia que tiene como eje los cambios, las decisiones y los vínculos que aparecen durante los primeros años de la adultez. Adults promete sacarte un par de risas con situaciones bizarras y un grupo de amigos que no sabe que está haciendo, pero están dispuestos a averiguarlo juntos.