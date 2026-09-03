Sorpresa en investigación por causa narco: buscaban que Kun Agüero promocionara empresa de tickets

El nombre del exfutbolista aparece en el expediente porque la organización habría intentado utilizar su imagen y su figura empresarial.

El "Kun" Agüero no es investigado ni está imputado en la causa contra una banda de narcotráfico que buscaba usar al exfutbolista.

El juez Pablo Yadarola investiga a la banda de narcotráfico vinculada a la de “Bebote” Álvarez. En la investigación se encontraron chats de WhatsApp, audios y un guion para filmar a Sergio “Kun” Agüero . El material expone cómo buscaban acercarse al exfutbolista de la Selección Argentina para ampliar sus negocios.

Según surge del expediente, el grupo pretendía avanzar con la creación de una ticketera y otras empresas relacionadas con la venta de entradas para partidos de fútbol del ascenso. Agüero no está imputado ni es investigado en la causa : su nombre aparece porque la organización habría intentado utilizar su imagen y su figura empresarial.

Desde el entorno del Kun confirmaron que, en su rol de empresario, recibió las propuestas mencionadas en la causa . Sin embargo, explicaron que después de investigar a quienes las realizaron, decidió rechazarlas y que ninguno de esos proyectos llegó a concretarse.

Los voceros señalaron que Agüero decidió cortar esos contactos y que no hubo nuevos vínculos con los ahora imputados . También remarcaron que el exjugador recibe habitualmente ofertas comerciales debido a sus distintas actividades empresariales.

La investigación también detectó un proyecto de mayor alcance. La organización buscaba aprovechar estructuras empresariales que ya manejaba para canalizar fondos y diversificar sus actividades hacia eventos masivos , entre ellos la Copa Potrero , el torneo organizado por Agüero.

El foco de la investigación está puesto en la manera en que los integrantes de la organización intentaban acercarse al exfutbolista y utilizar su nombre para desarrollar nuevos negocios. Uno de los principales impulsores de las maniobras habría sido Diego Francisco Anzalone, uno de los detenidos y procesados en el expediente. Anzalone aparece vinculado a empresas como ANZ TICKET S.R.L., dedicada a la comercialización de entradas.

Chats de WhatsApp: “En 15 días firmamos con el Kun”

Uno de los elementos incorporados al expediente son las conversaciones que Anzalone mantenía por WhatsApp con su socio, Bono Uziel De Carlucci. Allí aparecen mensajes que, de acuerdo con los investigadores, reflejaban el supuesto avance de las negociaciones con Agüero.

El 30 de enero, Anzalone le escribió a Bono una frase que quedó destacada en la causa: “Y en 15 días firmamos con el Kun / La ticketera”. Los intercambios posteriores muestran que el proyecto incluía la creación y organización de distintas sociedades.

En una de las conversaciones se menciona una empresa “de Cristian”, que los investigadores vinculan posiblemente con Cristian Romano, señalado en el expediente como uno de los principales distribuidores de estupefacientes. También aparece la intención de constituir otra sociedad con Bono vinculada al proyecto con Agüero.

La estrategia incluía además un viaje a México para reunirse con el exfutbolista y avanzar en las negociaciones. Según la información incorporada al expediente, después de ese encuentro Anzalone habría comunicado a sus socios que el supuesto acuerdo estaba cerrado.

El plan contemplaba incluso la búsqueda de inversores para evitar que Agüero tuviera que aportar el capital inicial. En los mensajes, Anzalone expresaba su intención de demostrar que el grupo podía sostener el proyecto por sus propios medios.

En esas conversaciones también aparece una preocupación por mantener a “Cristian” alejado de la relación directa con el exfutbolista. Ese punto forma parte de los elementos que ahora son analizados por los investigadores.

El guion para filmar al Kun Agüero

Otro hallazgo que llamó la atención de los investigadores fue un archivo PDF enviado por Anzalone a Bono. El documento llevaba como nombre “guion_kru_tickets.pdf” y, según explicó quien lo envió, contenía el material previsto para filmar a Agüero en un comercial de presentación.

La documentación secuestrada también incluye capturas de pantalla de supuestos intercambios de mensajes con el exfutbolista. Una de ellas registra una conversación con un audio y distintos mensajes destinados a coordinar una charla para avanzar con la organización de un proyecto denominado “ADN”.

En el expediente aparece mencionada ADN Pass, otra de las empresas relacionadas con el negocio de venta de entradas. Los investigadores analizan esos intercambios como parte de la reconstrucción de las gestiones que la organización habría intentado concretar.

Otra captura corresponde a un contacto guardado como “Sergio Kun”, con fecha del 12 de mayo de 2026. Allí figura el intercambio de una imagen que muestra el logotipo definitivo de “KRÜ TICKETS”.

Qué declaró “Bebote” Álvarez

Durante su declaración indagatoria, el propio “Bebote” Álvarez aportó información sobre la maniobra que habría buscado involucrar comercialmente a Agüero. El exjefe de la barra brava de Independiente permanece detenido en el sector de máxima seguridad de la cárcel de Ezeiza.

Álvarez declaró que Carolina Ramos estaba vendiendo el 50% de la empresa ticketera, registrada a nombre de Luciano Nicolás Anzalone, supuestamente a Sergio Agüero. Esa referencia quedó incorporada al expediente que investiga las actividades de la organización.

La declaración forma parte de los elementos que la Justicia analiza para determinar cómo se estructuraban los negocios y qué papel pretendían darle al exfutbolista. Hasta el momento, Agüero no está imputado ni investigado por los hechos bajo análisis.