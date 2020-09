Proliferan las tumbas clandestinas en Bolivia

“Quieren enterrar encima de otra tumba. Por ejemplo, destapan la tumba, ni siquiera son dos o tres metros, solo a un metro y quieren meter el cuerpo”, dijo Osmar Arce, presidente de una junta vecinal de La Paz, que agregó que luego la policía tiene que retirar los cuerpos.

Bolivia ha estado luchando para contener la diseminación de la enfermedad en medio de una creciente tensión política ante la proximidad de las elecciones presidenciales. De acuerdo al Gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez, los casos de la enfermedad se aceleraron en el país de 11,6 millones de habitantes luego de protestas por la postergación de los comicios generales al 18 de octubre por la pandemia.

Los cementerios de la capital ahora están luchando para responder a un crecimiento del 580% en la demanda de nuevos entierros, según René Sahonero, un funcionario del Ministerio de Salud local.

“Al ver la situación del dolor ajeno nosotros no podemos impedir a esas familias procedan al entierro”, dijo Rene Tambo, un policía que agregó que “tenemos que pensar en las posibilidades de las personas. No se los puede obligar a que vayan a un cementerio”. Bolivia tiene 117.926 casos confirmados de coronavirus y 5.200 fallecidos, aunque críticos señalan que el Gobierno no está informando todas las muertes.

“Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha habría en exceso de muertes” en comparación con el número informado de manera oficial, dijo Andrés Uzin, experto en políticas públicas y estadísticas, que explicó según datos del Servicio de Registro Civil.