Protestas en Italia por los ataques de Israel en Gaza fueron reprimidas por la policía local







Italia atravesó un paro nacional y manifestaciones en más de 80 ciudades por la crisis humanitaria en Gaza y los ataques de Israel. La policía local utilizó gases lacrimógenos en algunas ciudades.

Los manifestantes se enfrentaron con la policía en la estación Termini, el principal núcleo ferroviario del país

Italia atravesó una intensa oleada de protestas y paros este lunes en el transporte público, las escuelas, las universidades y hasta las actividades en los puertos, por los ataques de Israel en Gaza y la crisis humanitaria en el territorio.

Las calles de más de 80 ciudades del país, se vieron revolucionadas reclamando el fin de los ataques israelíes y lo propio por la crisis humanitaria que atraviesa Gaza. El paro nacional había comenzado a la medianoche y culminó a las 23 de este lunes, hora local. Según distintas agrupaciones que convocaron a la manifestación, al paro y al reclamo, unas 100.000 personas dijeron presente en las calles del centro de Roma, al gritó de "¡Palestina libre!" e "Israel terrorista" según informó la BBC.

Por su parte, la policía local minimizó la marcha y determinó que concurrieronunos 20.000 manifestantes. Por su parte, el ministro de Transportes de Italia, Matteo Salvini, afirmó que la convocatoria tuvo "una participación muy baja"y agregó que: "Gracias a la responsabilidad de los trabajadores, la huelga de este lunes ha provocado la cancelación de un número limitado de trenes", declaró el ministro cercano a Giorgia Meloni. A pesar de los señalamientos Salvini, es cierto que los manifestantes lograron bloquear la estación Termini, el principal núcleo ferroviario del país, ubicado en el centro histórico de la capital italiana.

En Milán y Boloña, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a grupos de manifestantes que intentaban bloquear concurridos puntos de ambas ciudades. En Nápoles, al sur, las marchas fueron más pacificas pero si se interrumpió la normalidad de transporte y las universidades como en muchas otras ciudades.

Que dice el comunicado de la ONU que determinó que hay un genocidio en Gaza La semana pasada, la Organización de las Naciones Unidas había determinado que "Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza". En su página oficial, la ONU explica que "Al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para evitar ese crimen, concluye un informe de la comisión especializada de la ONU que ha investigado lo ocurrido desde el 7 de octubre de 2023 en ese territorio palestino asediado".

