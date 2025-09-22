Donald Trump rechazó el pedido de diálogo de Nicolás Maduro y endurece la presión sobre Venezuela

El presidente estadounidense desestimó la carta enviada por su par venezolano y ratificó que usará “todos los medios necesarios” para frenar el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , rechazó este lunes la invitación al diálogo que le envió en una carta el mandatario venezolano, Nicolás Maduro , y volvió a acusarlo de liderar un cártel de drogas , en medio del despliegue militar norteamericano en el Caribe.

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt , afirmó que “ la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado ” y que Maduro “repitió muchas mentiras en esa carta”, fechada el 6 de septiembre.

Trump, agregó, “ ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela”.

En su misiva, el presidente venezolano había llamado a “ preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio ” y calificó de “ absolutamente falsos ” los señalamientos por narcotráfico. Maduro sostiene que Venezuela está “ libre de producción de drogas ” y que apenas un 5% de la cocaína producida en Colombia atraviesa su territorio.

El rechazo de Trump se da en un contexto de máxima tensión: Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra , una decena de cazas en Puerto Rico y reportó la destrucción en alta mar de tres lanchas cargadas con droga.

Además, la Casa Blanca no reconoce a Maduro como presidente tras las denuncias de fraude electoral de 2024 y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura como supuesto líder del “Cártel de los Soles”.

Desde la oposición, el excandidato Edmundo González Urrutia –exiliado en España– calificó la designación del cártel como organización terrorista como “una medida necesaria” y defendió el operativo estadounidense como clave para “el desmantelamiento de la estructura criminal” que sostiene al régimen.

En un video junto a María Corina Machado, en la clandestinidad, ambos aseguraron que “falta muy poco para que los venezolanos recuperemos la soberanía y la democracia”.

Sin embargo, otra ala opositora, encabezada por Henrique Capriles, se mostró en contra de una eventual intervención militar extranjera. Mientras tanto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela –designada por la ONU– presentó un nuevo informe en el que denunció un aumento de la represión política, con detenciones masivas y persecución a opositores, especialmente tras la cuestionada toma de posesión presidencial de Maduro en enero.