Nueva agresión de Donald Trump a la prensa: evitó contestarle a una periodista de CNN

Cuando la reportera iba a realizar su pregunta, el presidente de EEUU le contestó: "No, tú, no, tú eres CNN, tú eres noticias falsas", y pasó al siguiente.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , evitó contestarle una pregunta a una cronista de la cadena CNN durante una conferencia de prensa, al alegar que el medio difundía " noticias falsas ".

El hecho ocurrió cuando era el turno de la periodista de tomar la palabra. Entonces, el republicano expresó: "No, tú, no, tú eres CNN, tú eres noticias falsas " y cedió inmediatamente la palabra al siguiente trabajador de prensa: "Adelante".

| Trump: Adelante. Reportero de CNN : ( hace una pregunta) Trump: Tú no. Tú eres CNN. Tú eres noticias falsas. pic.twitter.com/agiHYk5dWK

Se trata de una tensión entre el presidente estadounidense y la popular cadena de noticias que crece día a día. Hoy, la CNN está en manos de una sociedad entre Discovery Media y Warner Media LLC .

Hace un par de semanas, la cadena denunció a través de un duro comunicado: "Trump y sus ayudantes están tratando activamente de impedir esta información e intimidar a los medios de comunicación".

Suspendieron indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena de televisión ABC anunció la suspensión indefinida del programa nocturno Jimmy Kimmel Live!, tras los comentarios realizados por el presentador sobre el presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson.

El operador Nexstar Media, que controla varias estaciones afiliadas a ABC en Estados Unidos, informó que suspenderá la transmisión del programa en sus mercados a partir de este miércoles. La compañía manifestó su oposición a los comentarios de Kimmel y adelantó que reemplazará la programación con otros contenidos en sus señales locales.

Durante su monólogo del lunes, Kimmel afirmó que la "pandilla MAGA" intentaba obtener beneficios políticos a raíz del asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre durante un debate en la Universidad del Valle de Utah. Tres días después, las autoridades anunciaron la detención del presunto tirador.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, expresó su rechazo a los comentarios de Kimmel y advirtió que podrían tomarse medidas regulatorias contra ABC por “incumplir con la obligación de operar en interés público”. Carr destacó la decisión de Nexstar como un ejemplo de cumplimiento de esa responsabilidad.

Paradójicamente, en redes sociales resurgió una antigua publicación de Kirk, donde expresaba que Kimmel "no es gracioso".