Cuando algo da éxito, no hace falta recurrir a cosas nuevas para sacarle provecho, y Disney + lo ha entendido a la perfección. En la constante batalla por ser el rey de las plataformas de streaming, decidió satisfacer a los fanáticos y estrenar una nueva temporada de sus series más exitosas.
La espera terminó: Disney + al fin estrenó la nueva temporada de una de sus series más vistas
La espectacular y dramática producción vuelve para resolver la situación tras su polémico desenlace en la octava temporada.
-
Dave Filoni y Lynwen Brennan reemplazan a Kathleen Kennedy como nuevos jefes de "Star Wars" en Lucasfilm
-
"Springsteen: música de ninguna parte", la película biográfica sobre el cantante llega a Disney+
Para quienes aman el drama, llega la novena entrega de la producción que ha dejado boquiabiertos a sus espectadores. Después de mucho tiempo, finalmente está disponible en el canal del ratón más famoso del mundo.
De qué trata 9-1-1, la novena temporada de la exitosa serie de Disney
Creada por Ryan Murphy, la serie de drama policial inicia un nuevo arco argumental tras la muerte del querido Bobby Nash, quien falleció en el final de la octava temporada. Para los protagonistas, la vida debe continuar pese a su dolorosa pérdida, lo que se convierte en uno de los grandes obstáculos que deberán superar en esta entrega.
La serie volverá a mostrar los casos cotidianos de siempre: rescates, colapsos e incendios. Además, habrá una gran particularidad: deberán salvar la vida de un multimillonario que termina un viaje al espacio y, de no conseguirlo, varios objetos podrían impactar sobre la ciudad y causar estragos.
Disney+: tráiler de 9-1-1
Disney+: elenco de 9-1-1
- Kenneth Choi
- Aisha Hinds
- Oliver Stark
- Angela Bassett
- Aisha Hinds
- Jennifer Love Hewitt
- Ryan Guzman
Dejá tu comentario