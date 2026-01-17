La espera terminó: Disney + al fin estrenó la nueva temporada de una de sus series más vistas + Seguir en









La espectacular y dramática producción vuelve para resolver la situación tras su polémico desenlace en la octava temporada.

La producción dramática volverá a acompañar a sus espectadores por noveno año consecutivo. Freepik

Cuando algo da éxito, no hace falta recurrir a cosas nuevas para sacarle provecho, y Disney + lo ha entendido a la perfección. En la constante batalla por ser el rey de las plataformas de streaming, decidió satisfacer a los fanáticos y estrenar una nueva temporada de sus series más exitosas.

Para quienes aman el drama, llega la novena entrega de la producción que ha dejado boquiabiertos a sus espectadores. Después de mucho tiempo, finalmente está disponible en el canal del ratón más famoso del mundo.

Disney 9-1-1 Tras ocho años, 9-1-1 seguirá en emisión y sumará su novena temporada. Disney/ABC De qué trata 9-1-1, la novena temporada de la exitosa serie de Disney Creada por Ryan Murphy, la serie de drama policial inicia un nuevo arco argumental tras la muerte del querido Bobby Nash, quien falleció en el final de la octava temporada. Para los protagonistas, la vida debe continuar pese a su dolorosa pérdida, lo que se convierte en uno de los grandes obstáculos que deberán superar en esta entrega.

La serie volverá a mostrar los casos cotidianos de siempre: rescates, colapsos e incendios. Además, habrá una gran particularidad: deberán salvar la vida de un multimillonario que termina un viaje al espacio y, de no conseguirlo, varios objetos podrían impactar sobre la ciudad y causar estragos.

Disney+: tráiler de 9-1-1 Embed - 9-1-1 Season 9 Trailer (HD) Disney+: elenco de 9-1-1 Kenneth Choi

Aisha Hinds

Oliver Stark

Angela Bassett

Jennifer Love Hewitt

Ryan Guzman

