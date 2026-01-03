Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro también capturada por EEUU

Con el avance de EEUU sobre Venezuela, la gestión de Donald Trump capturó a Nicolás Maduro junto a la primera dama. La mujer participó en política anteriormente durante el mandato de Hugo Chávez.

Cilia Flores es la primera dama de Venezuela y comenzó su carrera política por los 90 con el propio Hugo Chávez.

EEUU avanzó militarmente este sábado sobre Venezuela y, entre las principales acciones, capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores . Entre algunas de las hazañas de su carrera, la primera dama supo ser mano derecha del antecesor de su marido, Hugo Chávez , desde finales de los 90.

Sobre la detención, ambos fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York, acusados de cargos como " conspiración narcoterrorista" y "conspiración para importar cocaína" entre otros.

Flores fue mano derecha del difunto expresidente Hugo Chávez entre 1999 y 2013, cuando falleció. Nacida en 1958, creció en Caracas como la menor de una familia humilde de seis hermanos.

Como abogada laboralista y penalista, saltó a la fama por ser la representante legal del propio Chávez cuando fue procesado por el fallido intento de golpe de 1992. Comenzó a militar en organizaciones políticas por aquella época, cuando se adscribió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) , la formación que trató de aglutinar a los revolucionarios en torno a Chávez fruto de aquel alzamiento.

Al no poder ser legalizado, Flores pasó a participar en la fundación del Movimiento V República (MVR) , con el que Chávez ganó las elecciones de 1998. En 2000, sacó un escaño en la Asamblea Nacional para el que fue reelecto en 2005. El MVR se integró años después en el hoy Partido Socialista Unificado de Venezuela, el PSUV.

Flores fue la representante legal del propio Chávez cuando fue procesado por el fallido intento de golpe de 1992.

SATISFACCIÓN. El presidente Nicolás Maduro se mostró ayer con su esposa Cilia Flores y celebró como un éxito de la revolución bolivariana las sanciones estadounidenses en su contra.

Desde agosto de 2006 ocupó el puesto de presidenta de la Asamblea Nacional, sucediendo a quien hoy es su marido, que dejó su labor en las Cortes para asumir la cartera de Exteriores del Gobierno de Chávez. De esa forma, Flores fue la primera mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Cámara.

Para 2012 Flores fue nombrada por Chávez como procuradora general de Venezuela, un cargo similar al que se conoce en otros países como fiscal general.

EEUU confirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron imputados: "Pronto enfrentarán la ira de la justicia"

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Entre los cargos de los que se los acusan se encuentran "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", afirmó Bondi, en la misma línea que el secretario de Estado, Marco Rubio, quien previamente había confirmado que el líder del régimen venezolano iba a ser juzgado en territorio norteamericano.

Anteriormente, el senador de Utah, Mike Lee, aseguró haber hablado con Rubio y detalló que el mismo le informó "que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto".