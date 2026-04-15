Quién es el único argentino en la lista de la revista Time de las 100 personalidades más influyentes del año

Se trata de Rafael Mariano Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La publicación destaca su papel en las guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Medio Oriente.

La renombrada revista Time publicó su listado de las 100 personalidades más influyentes de 2026. En esta edición, solo un argentino logró colarse en el prestigioso ranking: Rafael Mariano Grossi , quien se destaca como titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El último argentino en ser destacado por la publicación estadounidense del año pasado fue el presidente Javier Milei. En aquel momento, Ian Bremmer, quien se desempeña como editor, destacó: “En 2023, Milei se ofreció a los votantes como el rayo de luz antiestablishment que Argentina necesitaba para controlar la inflación crónica y la disfunción del gobierno. Veinte meses después, los escépticos -yo era uno de ellos- están en retirada”.

En detalle, la publicación incluyó a Grossi en la categoría de "líderes políticos globales". Al justificar su elección, el texto destacó la labor del argentino en los mayores conflictos militares del presente: la guerra Rusia-Ucrania y la creciente tensión en Medio Oriente , con el programa nuclear de Irán en el centro del debate.

Sobre el conflicto que encabezan los líderes Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, Time destacó la misión llevada adelante por la OIEA para inspeccionar los daños y la seguridad del reactor tras la ocupación rusa de la planta nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania.

Esto reflejó no solo una de las primeras ocasiones en que un organismo internacional piso el terreno en medio del conflicto para denunciar la delicada situación atómica que se atravesaba en Zaporizhzhia, sino que también colocó a Grossi como uno de los intermediarios - al menos en estos debates - entre Putin y Zelenski.

La irrupción del argentino en Ucrania no pasó desapercibida: “Una medida del valor de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados aún te abren sus puertas”, justificó Karl Vick, editor de Time.

rafael grossi Grossi se perfila para competir por ser secretario general de la ONU. @grossirafaelmariano

“Después de que las tropas rusas tomaran la planta atómica de Zaporiyia en Ucrania, ambas partes allanaron el camino para que un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, evaluara los daños y ayudara a mantener el núcleo refrigerado”, subrayaron desde la prestigiosa publicación.

Sobre su rol en el conflicto de Medio Oriente, desde Time puntualizaron: “Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel atacó, un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear”.

Por otro lado, la publicación remarcó que Grossi es uno de los principales candidatos para la posición de Secretario General de las Naciones Unidas, que se darán el próximo 21 de abril en medio de las fuertes críticas contra el organismo multilateral por su poca influencia en los conflictos resonantes: “Si miras Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”.

Quién es Rafael Grossi

Grossi nació en Buenos Aires en 1961 y construyó una carrera diplomática marcada por su especialización en temas de desarme y energía nuclear. Formado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, completó luego una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

Se incorporó al servicio exterior argentino en 1983 y desde entonces desarrolló una trayectoria sostenida tanto en la Cancillería como en destinos clave en el exterior. Uno de los hitos de ese recorrido fue su paso por Viena, donde se desempeñó como embajador en Austria y representante permanente ante la ONU y otros organismos internacionales, en contacto directo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y entidades vinculadas al control nuclear.

Entre 2010 y 2013 ocupó el cargo de director general adjunto del OIEA, una función que le permitió consolidar su perfil técnico en la supervisión de programas nucleares y en la coordinación de políticas de no proliferación. Más adelante, en 2020, fue designado presidente de la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), aunque la pandemia de COVID-19 obligó a postergar su realización.

El salto definitivo llegó en diciembre de 2019, cuando fue elegido director general del OIEA, lo que lo consagró como el primer latinoamericano en liderar el organismo. Desde ese lugar, quedó al frente de algunos de los expedientes más sensibles del tablero internacional, entre ellos el seguimiento del programa nuclear iraní, la seguridad de instalaciones en zonas de conflicto y la promoción de aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, con foco en salud y medio ambiente.

Las 100 personas más influyentes del 2026, según Times

Artistas

Ed Sheeran

Scarlett Johansson

Daniel Dae Kim

Kristen Bell

Adam Scott

Rashida Jones

Diego Luna

Nicole Scherzinger

Kristen Wiig

Willy Chavarria

Danielle Deadwyler

Hozier

Miranda July

Branden Jacobs-Jenkins

Mohammad Rasoulof

Annabelle Selldorf

Yoshitomo Nara

Íconos

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Adrien Brody

Gisèle Pelicot

Hiroyuki Sanada

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Yoshiki

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Líderes

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Reshma Kewalramani

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Robert F. Kennedy Jr.

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Mo Abudu

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