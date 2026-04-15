La OIEA pierde el rastro del uranio iraní y advierte sobre un riesgo nuclear creciente

Rafael Grossi advirtió que el OIEA perdió acceso directo a uranio enriquecido en Irán tras los recientes conflictos.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi , advirtió que la agencia perdió la supervisión directa de 440 kilos de uranio enriquecido en Irán y alertó que, sin verificación, ese material podría derivar en usos no pacíficos , en un contexto de creciente tensión internacional.

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En medio de un escenario global marcado por la preocupación nuclear, Grossi explicó que el organismo ya no tiene acceso inmediato al material enriquecido tras los recientes conflictos. Hasta antes de la llamada “guerra de doce días” , los inspectores mantenían controles regulares y registros precisos.

“No sabemos ahora, y por eso necesitamos volver” , afirmó en diálogo con The Economist, al tiempo que remarcó que el uranio, según la última evaluación, seguiría “donde estaba en ese momento”. Sin embargo, insistió en la necesidad urgente de verificar físicamente los sellos colocados en 2025 en instalaciones nucleares iraníes.

El material se encuentra en estado gaseoso, almacenado en botes dentro de “túneles de difícil acceso” en Isfahan y otras ubicaciones, lo que complica cualquier intento de extracción. Sobre esa posibilidad, fue claro: “Mover ese material requiere condiciones muy específicas para hacerlo seguro. No es una operación fácil”.

Grossi alertó que, sin control, el uranio podría desviarse hacia un programa no pacífico.

Grossi recordó que Irán continúa siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear , lo que implica la obligación de informar y permitir el control de su actividad atómica.

“No han estado haciendo eso. Hay razones lógicas, hubo una guerra. Pero eso no significa que no debamos volver e inspeccionar ese material, porque si se pierde el conocimiento sobre su paradero podría terminar en un programa no pacífico”, advirtió.

El funcionario argentino señaló que, antes del conflicto, Irán ya contaba con los elementos necesarios para desarrollar un arma nuclear, aunque aclaró que no se detectó un programa organizado en ese sentido. Aun así, cuestionó la “ambigüedad contraproducente” de dirigentes iraníes que afirmaron tener “todas las piezas del rompecabezas”.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg Irán sigue obligado por el Tratado de No Proliferación a informar sobre su actividad nuclear.

Riesgo de una carrera armamentista global

El titular del OIEA también alertó sobre un posible efecto dominó a nivel internacional. “Estoy genuinamente preocupado por una carrera armamentista masiva, donde muchos países intenten obtener una bomba ahora”, sostuvo.

Según planteó, un mundo con más potencias nucleares sería más inestable: “No creo ni por un segundo que vivir en un mundo con 25 o 34 países con armas nucleares será más seguro que ahora”.

Mencionó además debates en países como Corea del Sur, Japón o Alemania, donde crece el interés por desarrollar capacidades nucleares propias ante un escenario de incertidumbre global.