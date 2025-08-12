Quiénes fueron los periodistas de Al Jazeera asesinados en Gaza por ataques de Israel







En las últimas horas una condena internacional recayó sobre Israel en medio de sus ataques en Gaza. Allí, un ataque suyo sobre una tienda de campaña mató a cinco periodistas del medio catarí.

De izquierda a derecha: Al-Sharif; Zaher; Noufal; Aliwa y Qreiqea. BBC

Cinco periodistas del medio Al Jazeera murieron el domingo luego de un ataque israelí en la ciudad de Gaza. Entre ellos, se encontraba el corresponsal Anas al-Sharif (28), que había informado destacadamente sobre la guerra desde su comienzo.

Los otros cuatro periodistas de Al Jazeera asesinados fueron el corresponsal Mohammed Qreiqea; los camarógrafos Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa y el conductor del equipo y camarógrafo Mohammed Noufal, según apuntó el medio catarí.

Según la emisora, otros dos periodistas murieron. Entre ellos se identificó al independiente Mohammed al-Khaldi, aseguraron fuentes médicas. Según BBC, se habría tratado de un ataque selectivo contra una tienda de campaña utilizada por periodistas.

ultimo video anas al sharif El último video publicado por Al-Sharif indicaba la presencia de "bombardeos sin parar" y que "la agresión israelí se intensifica" en Gaza. @anasalsharif0 Quiénes eran los periodistas asesinados en Gaza tras un ataque selectivo de Israel El hecho suscitó una fuerte condena internacional, incluyendo la ONU, Qatar -lugar de sede de Al Jazeera- y grupos de defensa de la libertad de prensa. Israel afirmó que Sharif era "el líder de una célula terrorista de Hamás", pero presentó pocas pruebas que lo respalden.

Sharif lo negó anteriormente y Al Jazeera, junto a grupos de derechos de los medios de comunicación, rechazó la acusación. La BBC entiende que Sharif trabajó para un equipo de medios de Hamás en Gaza antes del conflicto actual.

En algunas de sus publicaciones en las redes sociales antes de su muerte, el periodista criticó a la organización. La directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, Jodie Ginsberg, dijo a la BBC que no había justificación para el asesinato de Sharif. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ajplus/status/1955045626871181531?t=uKjmckj4Be04mZX_BShrfg&s=19&partner=&hide_thread=false Israel killed journalists Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, Moamen Aliwa and Mohammad al-Khaldi in a drone strike on their tents near al-Shifa hospital. pic.twitter.com/yExI8Lunbw — AJ+ (@ajplus) August 11, 2025 Anas al-Sharif: tenía 28 años, dos hijos y estaba casado. Por la guerra estuvo alejado de su familia, cubriendo para Al Jazeera, en la cual estuvo trabajando los últimos años. Había informado destacadamente sobre la guerra desde su comienzo . Apareció con frecuencia en transmisiones en vivo, informando extensamente sobre la situación.

tenía 28 años, dos hijos y estaba casado. Por la guerra estuvo alejado de su familia, cubriendo para Al Jazeera, en la cual estuvo trabajando los últimos años. . Apareció con frecuencia en transmisiones en vivo, informando extensamente sobre la situación. Mohammed Qreiqea: tenía 33 años, era padre de dos hijos y oriundo de la ciudad de Gaza. Al igual que Sharif, estuvo separado de su familia durante meses durante la guerra, mientras informaba desde el frente en el norte de Gaza.

tenía 33 años, era padre de dos hijos y oriundo de la ciudad de Gaza. Al igual que Sharif, estuvo separado de su familia durante meses durante la guerra, mientras informaba desde el frente en el norte de Gaza. Ibrahim Zaher : con 25 años, había sido periodista desde el comienzo de la guerra, además de ser voluntario en los servicios médicos.

: con 25 años, había sido periodista desde el comienzo de la guerra, además de ser voluntario en los servicios médicos. Moamen Aliwa: descripto como "amable, servicial, amable y educado", había estudiado ingeniería, pero durante la guerra se dedicó al periodismo como camarógrafo junto a Zaher.

descripto como "amable, servicial, amable y educado", había estudiado ingeniería, pero durante la guerra se dedicó al periodismo como camarógrafo junto a Zaher. Mohammed Noufal, descrito como camarógrafo y conductor de equipo por Al Jazeera, también era de Jabalia. El medio de comunicación informó que la madre y el hermano del joven de 29 años murieron en ataques israelíes durante la guerra. La ONU acusa a Israel de violar el derecho internacional tras su ataque a seis periodistas en Gaza La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos acusó a Israel de violar el Derecho Internacional Humanitario tras la muerte de seis periodistas palestinos en un ataque aéreo en Gaza. El organismo señaló que el hecho representa una grave violación y pidió que se respete la labor de la prensa en zonas de conflicto. "Israel debe respetar y proteger a todos los periodistas", resaltó la oficina encabezada por Volker Turk, que recordó que al menos 242 reporteros perdieron la vida en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023.