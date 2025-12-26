Quienes presenten la Libreta AUH antes del 31 de diciembre tendrán un pago extra + Seguir en









Conocé los pasos a seguir para presentar la documentación y a quiénes alcanza el beneficio

El porcentaje de las liquidaciones se acumula a lo largo del año y se libera una vez aprobada la Libreta AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, ratificó que la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025 continúa vigente para la mayoría de los beneficiarios. El trámite resulta clave para validar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación, y habilita el cobro del 20% del monto retenido durante el año anterior.

En los últimos días surgieron versiones que indicaban una posible eliminación de esta obligación anual. Sin embargo, desde el organismo previsional aclararon que el cambio normativo solo introduce una excepción acotada. La Resolución 1170/2025 incorporó un esquema de verificación automática que no alcanza a todos los titulares y no elimina la responsabilidad de acreditar requisitos en forma general.

Qué es la Libreta AUH La Libreta AUH es el instrumento mediante el cual las familias beneficiarias certifican qué niños y adolescentes cumplieron con los controles médicos obligatorios, el calendario nacional de vacunación y la asistencia escolar. Esta validación resulta indispensable para acceder al complemento anual que ANSES retiene mes a mes, como mecanismo de control.

El formulario oficial, que se genera exclusivamente desde la plataforma de ANSES, es el único documento válido para realizar el trámite y debe contar con la certificación de autoridades educativas y sanitarias antes de su presentación. Sin esa validación formal, el sistema no habilita el pago del monto acumulado ni garantiza la continuidad del beneficio.

auh-infancias.jpg Cómo hacer la presentación de la Libreta AUH desde Mi ANSES La presentación digital se realiza a través del sitio web o la aplicación Mi ANSES, lo que permite completar el trámite sin necesidad de concurrir a una oficina.

Los pasos para realizar el trámite son los siguientes: Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos > Libreta AUH, verificar que los datos del menor o persona a cargo estén correctos.

Si falta información, seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo al centro de salud o establecimiento educativo para su firma.

Fotografiar el formulario completo, en superficie plana, bien iluminada y con las cuatro esquinas visibles.

Subir la imagen (JPG, menos de 3 MB) en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH.

Confirmar la carga a través del correo electrónico que envía ANSES. Quienes no puedan realizar la carga digital tienen la alternativa de presentar la Libreta, sin turno previo, en una oficina del organismo o en operativos territoriales. Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Fecha límite para presentar la documentación El plazo para presentar la Libreta AUH vence el próximo 31 de diciembre. La validación del formulario habilita el pago del monto retenido, que se acredita aproximadamente 60 días después de completado el trámite. No cumplir con la fecha límite implica el riesgo de perder ese complemento y enfrentar la suspensión temporal del beneficio mensual. Desde 2026, el nuevo esquema automático beneficiará únicamente a niñas y niños de hasta 4 años inclusive, siempre que los controles médicos y la vacunación figuren correctamente en los registros oficiales. En caso de inconsistencias administrativas, incluso ese grupo deberá presentar la Libreta en forma tradicional. Para el resto de los titulares, la obligación anual se mantiene sin cambios. La presentación sigue siendo obligatoria para: Menores y adolescentes de 5 a 18 años.

Niños de hasta 4 años con datos de salud incompletos en el sistema.

Familias que buscan cobrar montos acumulados de períodos anteriores. Con el último ajuste por movilidad, la AUH alcanzará en enero de 2026 un valor total de $125.554,30 por hijo. Como establece el esquema vigente, ANSES liquida mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la validación de los controles obligatorios. Quienes presenten la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025 podrán cobrar el monto retenido durante todo el año. Este pago funciona como un extra de fin de año y según categoría quedaría: AUH general: $188.069

AUH zona desfavorable: $244.491

AUH por discapacidad: $612.401

AUH por discapacidad en zona desfavorable: $796.122