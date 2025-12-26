China espera una solución al conflicto entre TikTok y EEUU que beneficie sus propios intereses.

La funcionaria explicó que los equipos económicos de China y EEUU llegaron a un “consenso de marco básico” para encarrilar el caso de la plataforma de videos y añadió que el gobierno chino “espera que las empresas logren una solución de equilibrio de intereses”.

El gobierno de China expresó su expectativa de que el funcionamiento de TikTok en EEUU se resuelva mediante la cooperación entre las partes involucradas y de acuerdo con las leyes y regulaciones chinas .

La portavoz del Ministerio de Comercio chino , He Yongqian, lo afirmó durante una conferencia de prensa, al ser consultada por informes que señalan que TikTok habría firmado acuerdos con tres inversionistas para crear una nueva empresa conjunta en el país norteamericano y garantizar la continuidad de sus operaciones en la región.

La funcionaria explicó que los equipos económicos de China y EEUU llegaron a un “ consenso de marco básico ” para encarrilar el caso de la plataforma de videos y añadió que el gobierno chino “ espera que las empresas logren una solución de equilibrio de intereses ”. Además, la portavoz insistió en que cualquier salida al conflicto debe respetar la normativa china vigente.

En ese sentido, He Yongqian expresó su esperanza de que la parte estadounidense trabaje en la misma dirección y cumpla de manera seria con los compromisos asumidos.

Asimismo, instó al país norteamericano a garantizar un entorno empresarial justo, abierto, transparente y no discriminatorio para las empresas chinas que operan en su territorio , con el objetivo de promover el desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Trump Tik Tok Trump prorrogó en diversas ocasiones la implementación de la ley para permitir que su administración negociara la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok.

La batalla legal que atraviesa Tik Tok en EEUU

Las declaraciones del Ministerio de Comercio llegan después de que se difundan diversas informaciones sobre la estrategia propuesta para la operativa de TikTok en terreno estadounidense. Según un comunicado interno de ByteDance, matriz china de la plataforma, la empresa habría acordado vender sus operaciones en EEUU a un holding liderado por inversores estadounidenses.

En 2024, el Congreso estadounidense aprobó una ley que especifica que ByteDance no debe tener acceso a los servidores que almacenen los datos de los usuarios de la aplicación de vídeos cortos. El objetivo declarado de la legislación es evitar posibles riesgos relacionados con el uso y la protección de la información personal.

Así, el preside Donald Trump, tras regresar al poder en enero, prorrogó en diversas ocasiones la implementación de la ley para permitir que su administración negociara la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok. A finales de septiembre, anunciaron un marco de acuerdo para la operación, después de una serie de reuniones en las que también se abordó la guerra comercial entre ambas potencias.