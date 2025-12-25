Rusia bombardeó Ucrania en plena vísperas de Navidad: víctimas fatales y apagones masivos

La ofensiva rusa dejó impactos en infraestructura civil y portuaria, mientras Ucrania aseguró haber neutralizado la mayoría de los drones y atacó objetivos energéticos en territorio ruso.

Explosiones y daños en infraestructura tras los ataques rusos registrados durante la noche de Navidad en distintas regiones de Ucrania.

Rusia lanzó una ofensiva aérea durante la noche de Navidad con más de un centenar de drones contra Ucrania , mientras las defensas de Kiev lograron neutralizar la mayoría de los ataques y respondieron con bombardeos a instalaciones energéticas en territorio ruso , en una nueva escalada del conflicto en pleno invierno europeo.

Las defensas ucranianas informaron este jueves que lograron derribar 106 de los 131 drones lanzados por Rusia durante la madrugada. Según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania , los ataques comenzaron a partir de las 19:00 del 24 de diciembre y estuvieron protagonizados por drones de ataque de tipo Shahed y Gerbera, además de otros modelos no tripulados.

“A partir de las 19:00 del 24 de diciembre el enemigo atacó con 131 drones de ataque de los tipos Shahed y Gerbera y con drones de otros tipos”, indicó el comunicado oficial. Los aparatos fueron lanzados desde distintas regiones rusas, como Kursk, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, así como desde territorios ocupados de Donetsk y Crimea.

Personal de emergencias trabaja entre los escombros luego de los bombardeos que afectaron zonas civiles y energéticas.

De acuerdo con los datos preliminares, hacia las 8:30 de la mañana las defensas aéreas habían logrado suprimir drones enemigos en el norte, sur y este del país. Sin embargo, la Fuerza Aérea reconoció que “se registraron los impactos de 22 drones de ataque en 15 emplazamientos” , algunos de ellos vinculados a infraestructura civil y portuaria.

Uno de los puntos más afectados fue la región de Odesa. El jefe de la administración militar regional, Oleg Kiper, informó que los ataques rusos dañaron instalaciones administrativas, industriales y de almacenamiento. “Por desgracia una persona murió; el cuerpo fue recuperado bajo los escombros. Otras dos fueron heridas y están recibiendo la atención médica necesaria” , escribió en su canal de Telegram.

RUSIA ATAQUE UCRANIA Las defensas aéreas ucranianas interceptaron la mayoría de los drones lanzados por Rusia durante la ofensiva navideña.

A estos hechos se suman los ataques ocurridos en vísperas de Navidad, cuando bombardeos rusos dejaron al menos tres muertos (entre ellos un niño de cuatro años) y miles de personas sin suministro eléctrico en distintas provincias. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció que se trató de un “ataque masivo” dirigido contra el sector energético y la infraestructura civil.

“Este ataque ruso envía una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia. Un ataque antes de Navidad, cuando la gente simplemente quiere estar con sus familias”, afirmó el mandatario.

La respuesta ucraniana en territorio ruso

En paralelo, Ucrania llevó adelante ataques con drones sobre suelo ruso. En el puerto de Temriuk, en la región de Krasnodar, dos tanques de petróleo se incendiaron tras un bombardeo nocturno. Las autoridades locales aseguraron que no hubo víctimas, aunque el fuego alcanzó una superficie de hasta 4.000 metros cuadrados antes de ser contenido.

RUSIA ATAQUE UCRANIA 1 Defensas antiaéreas ucranianas en acción durante los ataques registrados en la noche de Navidad.

El Ministerio de Defensa ruso informó haber interceptado y derribado 141 drones ucranianos de ala fija en varias regiones, incluida Moscú. Según el alcalde Serguéi Sobianin, diez drones fueron neutralizados en las cercanías de la capital sin causar daños ni heridos.

Mientras continúan las negociaciones internacionales para alcanzar un alto el fuego, los ataques cruzados refuerzan el clima de tensión en plena temporada invernal, con la infraestructura energética y la población civil nuevamente en el centro del conflicto.