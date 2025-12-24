Ucrania presentó un plan de paz negociado con EEUU: cuáles son sus puntos y qué indican

Volodímir Zelenski presentó una versión actualizada para el fin de las hostilidades con Rusia. Establece desmilitarizar regiones sensibles, intercambio total de prisioneros y la administración compartida de una central nuclear.

Ucrania presentó una versión reciente de su plan de paz promovido y negociado con EEUU para poner fin al conflicto con Rusia . El documento ya fue remitido a Moscú para su evaluación. Sin embargo, mantiene incertidumbres significativas sobre el futuro territorial ucraniano, sin una respuesta definida del Kremlin aún.

El presidente Volodimir Zelenski explicó, en declaraciones difundidas este miércoles, que este plan actualizado prevé congelar el frente de combate en las actuales líneas de despliegue militar y abre la posibilidad de desmilitarizar regiones sensibles del este y sur de Ucrania.

El presidente ucraniano destacó que la nueva propuesta representa una modificación sustancial del borrador original de 28 puntos elaborado por Washington , que incorporaba varias demandas planteadas por Moscú desde el inicio de las negociaciones.

Entre los cambios más relevantes, se eliminó la exigencia de una retirada total de Ucrania de de las zonas que aún controla en Donetsk y se descartó el reconocimiento internacional de los territorios ocupados por Rusia como parte de la Federación.

Asimismo, desapareció la cláusula que obligaba a Kiev a renunciar formalmente a su aspiración de ingresar a la OTAN, aunque EEUU Unidos reiteró que no contempla su incorporación a corto plazo.

“El despliegue de tropas en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Khersón a la fecha de este acuerdo se reconoce de facto como la línea de contacto”, afirmó Zelenski y subrayó que el plan no consagra cambios formales de soberanía ni modifica el estatus jurídico internacional de los territorios en disputa.

El documento establece la creación de un grupo de trabajo internacional encargado de definir el eventual redespliegue de fuerzas para poner fin a las hostilidades, así como los parámetros de posibles zonas desmilitarizadas o zonas económicas especiales.

El acuerdo también contempla garantías de seguridad para Ucrania respaldadas por EEUU, la OTAN y países europeos firmantes, que se activarían automáticamente ante una nueva agresión rusa y estarían acompañadas por la reimposición total de sanciones internacionales contra Moscú.

El texto también fija un límite de 800.000 efectivos para las Fuerzas Armadas de Ucrania en tiempos de paz y reafirma el carácter no nuclear del país conforme al Tratado de No Proliferación.

Vladimir Putin Rusia 2025 Entre los cambios más relevantes, se descartó el reconocimiento internacional de los territorios ocupados por Rusia como parte de la Federación.

En el plano económico, el documento prevé un programa de reconstrucción y desarrollo, con la creación de varios fondos internacionales, incluido uno de capital y subvenciones de hasta u$s200.000. Así, se contemplan inversiones en infraestructura crítica, energía, extracción de minerales estratégicos, transporte, tecnología, centros de datos e inteligencia artificial, así como un acceso privilegiado de Ucrania al mercado europeo y un cronograma definido para su adhesión a la Unión Europea.

Puntos críticos: una central nuclear y el intercambio de prisiones

Uno de los puntos más sensibles es la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa actualmente bajo control ruso. El plan propone una administración conjunta entre Ucrania, EEUU y Rusia, aunque Zelenski aclaró que Kiev no acepta supervisión rusa directa.

También se sugirió que la ciudad de la central, Energodar, pase a ser desmilitarizada para reducir riesgos de seguridad nuclear. En cuanto a los prisioneros de guerra, se incluye un intercambio total de a la par de civiles detenidos bajo el principio de “todos por todos”; en este punto, se crearía un comité humanitario para abordar las consecuencias del conflicto.

También estipula que Ucrania celebrará elecciones presidenciales lo antes posible tras la firma del acuerdo y que su implementación será supervisada por un Consejo de Paz integrado junto a EEUU, Europa, la OTAN y Rusia.