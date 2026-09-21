Vladimir Putin busca reabrir el suministro de gas ruso a Alemania con respaldo de la AfD

Dos personas vinculadas al plan señalaron que las partes analizan un encuentro para marzo de 2027. La iniciativa expone los vínculos entre Moscú y la principal fuerza de la derecha radical alemana, que busca ampliar su influencia pese a estar fuera del Gobierno.

Rusia y el partido alemán AfD comenzaron a preparar una reunión para 2027 en la que podrían discutir el regreso del gas ruso a Alemania . El encuentro tendría como protagonistas a Kirill Dmitriev , enviado económico del presidente Vladimir Putin , y a los líderes de la AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla , según dos personas familiarizadas con el plan.

La reunión podría realizarse en marzo , aunque todavía no tiene una fecha ni un lugar definidos. Entre las opciones que se analizan aparecen Israel, Emiratos Árabes Unidos e India . El encuentro, además, estaría condicionado a que Rusia y Ucrania alcancen previamente un marco de paz.

La iniciativa busca analizar la posibilidad de recuperar el funcionamiento de los gasoductos Nord Stream , que conectaban Rusia con Alemania. Parte de esa infraestructura quedó inutilizada después de las explosiones registradas en septiembre de 2022, meses después del inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Antes de la guerra, Rusia tenía un peso importante en el abastecimiento energético alemán. En 2021, Moscú representaba más de un tercio de las importaciones de petróleo de Alemania y más de la mitad de sus compras de gas natural. Las sanciones y el corte de los envíos obligaron al país a buscar otros proveedores.

La propuesta también podría involucrar a representantes de Estados Unidos . Los organizadores esperan que Steve Witkoff y Jared Kushner participen de la eventual reunión, aunque un funcionario estadounidense aseguró a Reuters que ninguno de los dos fue informado ni invitado hasta el momento. Dmitriev se reunió este mes en Moscú con ambos funcionarios estadounidenses.

Desde la AfD defienden desde hace tiempo la recuperación de los vínculos energéticos con Moscú. En junio, Weidel sostuvo que Alemania debería terminar con el boicot al petróleo y al gas rusos para intentar mejorar la situación económica del país.

Para el partido alemán, una reunión de este tipo también tendría un objetivo político. Según una de las fuentes, la AfD busca mostrar capacidad para intervenir en cuestiones de política exterior y cuestionar al Gobierno por la falta de respuestas frente al aumento de los costos energéticos.

Rusia y la AfD exploran un regreso del gas ruso a Alemania.

Críticas al posible regreso del gas ruso

El posible acercamiento genera rechazo dentro de otros sectores de la política alemana. Michael Kellner, dirigente de Los Verdes y exresponsable de política energética durante la crisis provocada por el corte del gas ruso, advirtió: "Alemania no puede volver a depender de Rusia". También sostuvo que el país no debería repetir los errores de la crisis energética.

Roderich Kiesewetter, diputado de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), también cuestionó la iniciativa y afirmó que Rusia utiliza la energía, especialmente Nord Stream, como una herramienta de presión política y militar. Según el legislador, reactivar el gasoducto afectaría la seguridad europea y aislaría a Alemania.

El debate ocurre en un contexto de presión sobre los precios de la energía en Europa. Alemania enfrenta dificultades para recomponer sus reservas de gas mientras los costos siguen elevados, un escenario que también alimentó el crecimiento electoral de la AfD.

Aunque la AfD no forma parte del Gobierno federal, actualmente es la fuerza con mayor apoyo en las encuestas nacionales. El partido también logró convertirse en la primera fuerza en una elección regional reciente y defiende, entre otras medidas, el regreso del gas ruso y la recuperación de los gasoductos Nord Stream.