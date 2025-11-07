Rusia está a punto de lograr el control total de una estratégica ciudad ucraniana







Se trata de Pokrovsk, en el este ucraniano, que representa un importante nudo ferroviario. El ejército ruso la considera la puerta de ingreso a la región más ferozmente disputada de la guerra.

Los soldados ucranianos informaron de intensos combates y casi un tercio de todas las batallas se libran en Pokrovsk. (Foto de archivo). @newsera_

Rusia está a punto de lograr la mayor captura de una ciudad de Ucrania en más de dos años de guerra. Se trata de la pequeña ciudad de Pokrovsk, ubicada en el este ucraniano. La zona es una de las que más convoca la concentración del poder ruso.

El ejército ruso está a punto de conquistar esa zona que se convirtió en puerta de ingreso a la región más ferozmente disputada de la guerra. La zona de Pokrovsk representa un importante nudo ferroviario en la región de Donetsk, que hoy quedó prácticamente en ruinas y su población de 60.000 habitantes antes de la guerra se redujo a menos de 1.300.

Rusia está a punto de lograr la mayor captura de una ciudad ucraniana en más de dos años Los soldados ucranianos informaron de intensos combates, según The New York Times. Casi un tercio de todas las batallas, que se extienden a lo largo de casi 1.200 kilómetros, se libran en Pokrovsk y la mitad de los ataques rusos con bombas planeadoras se concentran en la ciudad, según declaraciones del lunes del presidente Volodimir Zelenski.

Si cae, Pokrovsk sería la ciudad más grande de Ucrania tomada por los rusos desde Bakhmut, en mayo de 2023. Además, es considerada como el último gran obstáculo que impide que las tropas rusas se acerquen a Sloviansk y Kramatorsk, las únicas ciudades importantes que siguen bajo control ucraniano en el Donetsk.

El presidente ruso Vladimir Putin dejó en claro que codiciaba todo el Donetsk y la región vecina de Lugansk desde 2014, cuando empezó a fogonear una guerra encubierta en el este de Ucrania. Sin embargo, no tuvo éxito ni siquiera tras lanzar la guerra actual en febrero de 2022.

Command post of the 7th Rapid Response Corps of the Airborne Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine. I received military reports about the situation in the Pokrovsk area and presented state awards to the defenders – the Orders of Bohdan Khmelnytsky, III class, and the… pic.twitter.com/ajLPbZyt0Y — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) November 4, 2025

