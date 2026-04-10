Rusia y Ucrania acuerdan un alto al fuego por la Pascua ortodoxa + Seguir en









El cese de las hostilidades durará un total de 32 horas. El año pasado se había tomado una decisión similar, aunque luego ambas naciones denunciaron que otro bando violó la paz momentánea.

Putin, Zelenski y un alto al fuego por la Pascua.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una tregua temporal de 32 horas con motivo de la Pascua ortodoxa, una medida a la que suscribió su par ucraniano, Volodimir Zelenski. La pausa se inscribe en un contexto de estancamiento diplomático en un conflicto que ya lleva cuatro años, mientras la atención global también se desplaza hacia las tensiones en Irán y el resto de Medio Oriente.

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La decisión del Kremlin replica un esquema similar al aplicado el año pasado, cuando se dispuso un cese de hostilidades por 30 horas que terminó envuelto en acusaciones cruzadas por incumplimientos. En esta ocasión, Moscú fijó el inicio de la tregua para las 16:00 (13:00 GMT) del sábado y su finalización a la medianoche (21:00 GMT) del domingo.

La tregua temporal entre Rusia y Ucrania "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", señalaron desde el Kremlin. En paralelo, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, instruyó al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, a suspender las operaciones militares en todos los frentes durante ese lapso. "Las tropas deben estar preparadas para eliminar cualquier posible provocación del enemigo, así como cualquier acción agresiva", agregaron desde el lado ruso.

Desde Kiev, Zelenski ratificó la disposición de su gobierno a acompañar la medida, al tiempo que recordó que Ucrania venía impulsando una iniciativa similar desde hacía días. "Ucrania ha declarado reiteradamente que estamos dispuestos a tomar medidas recíprocas. Propusimos un alto el fuego durante las vacaciones de Pascua de este año y actuaremos en consecuencia", compartió el mandatario a través de Telegram.

El líder ucraniano insistió en la necesidad de avanzar hacia una desescalada más sostenida: "La gente necesita una Pascua sin amenazas y un verdadero avance hacia la paz, y Rusia tiene la oportunidad de no volver a los ataques incluso después de la Pascua".

Las negociaciones de paz, estancadas Sin embargo, el anuncio no implica, por ahora, una reactivación del canal diplomático más amplio. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró que la iniciativa no fue coordinada previamente con Estados Unidos ni está vinculada a un eventual reinicio de conversaciones tripartitas. En paralelo, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev se encuentra en Washington, donde mantiene contactos con funcionarios de la administración de Donald Trump en torno a posibles vías de entendimiento, tanto en materia de paz como de cooperación económica, según fuentes citadas por la agencia Reuters. La celebración de la Pascua ortodoxa —que este año cae el 12 de abril— vuelve así a funcionar como un punto de inflexión simbólico en medio de un conflicto que, hasta ahora, no logra encaminarse hacia una resolución de fondo. Zelenski había reiterado en más de una oportunidad la necesidad de una pausa humanitaria, incluyendo propuestas para frenar los ataques a infraestructuras energéticas, aunque Moscú había priorizado hasta ahora la búsqueda de un acuerdo de más largo alcance.