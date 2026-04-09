Vladimir Putin confirmó que Rusia iniciará una tregua con Ucrania por las Pascuas + Seguir en









A partir de la celebración de la Pascua para los Ortodoxos durante el próximo sábado y domingo, Moscú no agrederá a Ucrania. "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación de Rusia", destacó Putin.

Rusia apela a una antigua costumbre de en sus festividades, para forjar treguas. DW

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este jueves el inicio de una tregua con Ucrania "con motivo de la próxima festividad ortodoxa de la Pascua". En anteriores guerras, tanto la Unión Soviética como la actual Rusia han decretado treguas por festividades Ortodoxas. La Pascua para los rusos llega una semana después que para los Católicos por una antigua tradición.

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En el mismo comunicado del líder ruso, se aclara que está estipulado que las "tropas estén preparadas para cortar posibles provocaciones por parte del enemigo, así como cualquier acción agresiva". "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación de Rusia", ampliaron desde Moscú.

Algunas de las pausas de los ataques por parte de Rusia se han dado en importantes fechas para Moscú. Pascua (del 11 de abril al 12 de abril en este caso), la Navidad (7 de enero) o el Día de la Victoria (desde el 9 de mayo de 1945).

Por qué Rusia celebra Pascua después que los Católicos Que Rusia celebre la Pascua entre el 11 y el 12 de abril puede resultar extraño. Para los Católicos, estas fiestas se celebraron desde el Viernes Santo del 3 de abril, al Domingo de Resurrección del 5 de abril. Lo que determina esto es el calendario lunar, al igual que otras festividades, como el Carnaval. Los rusos en ese sentido, respetan el origen de seguir lo que determine el satélite de la Tierra.

La diferencia está en el calendario que usaron en Rusia hasta la creación de la Unión Soviética. Entre el año 1700, inicio de la etapa zarista en Rusia y el 1918, año de la Revolución, Rusia utilizó el calendario Juliano, a diferencia del que utiliza ahora, el Gregoriano, al igual que en todo Occidente. Sin embargo, mantiene la costumbre de celebrar sus fiestas tradicionales, en fechas del calendario Juliano. Por ello, celebran la Navidad el 7 de enero, el Año Nuevo el 14 de enero, o la misma Pascua una semana después que los Católicos.

Otro dato llamativo es que las dos revoluciones bolcheviques, llamadas Revolución de Febrero y Revolución de Octubre, en realidad ocurrieron en esos meses del calendario Juliano. Por ello, para el calendario Juliano que usan los Católicos, las revoluciones que dieron lugar más tarde a la URSS, ocurrieron en marzo y en noviembre.