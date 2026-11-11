La Noche de la UBA: Duki, Bizarrap y Abel Pintos donarán objetos personales para una subasta solidaria + Agregar ámbito en









La primera edición del evento se realizará este jueves 12 de noviembre en la Facultad de Derecho. La recaudación estará destinada a comprar una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas.

La Noche de la UBA: Duki, Bizarrap y Abel Pintos donarán objetos personales para una subasta solidaria.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este jueves 12 de noviembre la primera edición de La Noche de la UBA, un evento solidario que reunirá a reconocidas figuras de la música, el deporte y el arte con el objetivo de recaudar fondos para el Hospital de Clínicas "José de San Martín". Entre los artistas que se sumaron a la iniciativa se encuentran Duki, Bizarrap, Abel Pintos, Ciro Martínez, Gaspar Benegas y Milo Lockett, quienes donaron objetos personales para una subasta benéfica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jornada comenzará a las 20 en la Facultad de Derecho y será conducida por Iván de Pineda. La iniciativa tendrá una edición anual y buscará apoyar, en cada oportunidad, un objetivo solidario diferente vinculado a la Universidad.

En esta primera convocatoria, los fondos recaudados permitirán equipar al Hospital de Clínicas con una plataforma robótica quirúrgica de última generación, un sistema que posibilita realizar intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad mediante instrumentos articulados de gran precisión y visualización tridimensional de alta definición.

Abel Pintos donó un sombrero y unos anteojos personales para la subasta solidaria. La incorporación de esta tecnología permitirá mejorar la precisión de los procedimientos, reducir posibles complicaciones, agilizar los tiempos de recuperación y ampliar la capacidad quirúrgica del centro de salud. También contribuirá a la formación de médicos y técnicos para todo el sistema sanitario.

Actualmente, el Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año, además de formar a más de 1.500 profesionales de la salud.

Qué objetos se subastarán en La Noche de la UBA Durante el evento se pondrán a disposición del público distintos objetos personales y autografiados que fueron donados por artistas y deportistas para colaborar con la campaña solidaria. Entre los aportes del mundo de la música y el arte se encuentran: Un parlante de Bizarrap.

Un chaleco de Duki.

Un sombrero y anteojos de Abel Pintos.

Una armónica de Ciro Martínez.

Una guitarra de Gaspar Benegas.

Un cuadro de Milo Lockett. Julián Álvarez aportó una camiseta para colaborar con la iniciativa. A estos artículos se suman distintas prendas y objetos vinculados al deporte, entre ellos: Camiseta de Julián Álvarez.

Camiseta de Fabricio Oberto.

Camiseta de Manu Ginóbili.

Camiseta de Cristian "Cuti" Romero.

Camiseta de Enzo Fernández.

Guantes de Emiliano "Dibu" Martínez.

Camiseta de River firmada por los jugadores del club que se consagraron campeones del Mundial de Qatar 2022.

Camiseta de Boca firmada por sus jugadores y donada por Leandro Paredes.

Gorra firmada por Franco Colapinto.

Camiseta de Néstor Craviotto de la Selección argentina de 1993. Además, algunos de los artículos estarán disponibles en una subasta online el jueves 19 de noviembre, a través del portal del Banco Ciudad. De esta manera, quienes no puedan asistir a la Facultad de Derecho también tendrán la posibilidad de participar y colaborar con la iniciativa.

Temas UBA