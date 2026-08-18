Baja natalidad en Argentina: las dificultades económicas y laborales condicionan el deseo de tener hijos

El dato surge del estudio "Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad", elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La tasa global de fecundidad en Argentina cayó a 1,2 hijos por mujer , por debajo de los 2,1 hijos considerados necesarios para el reemplazo poblacional. En este contexto, una nueva encuesta nacional reveló que la caída de la natalidad no se explica únicamente por el deseo de tener menos hijos, sino también por las dificultades para concretar los proyectos familiares .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dato surge del estudio "Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad", elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina junto con la consultora Voices!. Se trata de la primera encuesta nacional de intenciones reproductivas .

La investigación fue presentada este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la participación de autoridades gubernamentales, representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Del encuentro también participó Paula Narváez , directora regional de UNFPA para América Latina y el Caribe.

Uno de los principales resultados indica que el 57% de las personas de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos e hijas que desearía tener si no existieran limitaciones . De esta manera, el estudio señala que la reducción de la natalidad no necesariamente implica una disminución equivalente en el deseo de formar una familia.

La tasa global de fecundidad en Argentina cayó a 1,2 hijos por mujer.

“ La caída de la natalidad no puede analizarse únicamente a partir de cuántos niños y niñas nacen . También debemos preguntarnos si las personas pueden decidir libremente si quieren tener hijos, cuántos y en qué momento”, señaló Mariana Isasi , jefa de Oficina de UNFPA en Argentina.

Las condiciones económicas y vinculadas con los cuidados aparecen entre los principales factores que dificultan concretar esos proyectos. Según el relevamiento, explican el 62% de los casos en los que las personas tuvieron menos hijos de los deseados.

Entre los obstáculos mencionados se encuentran las dificultades económicas, la inestabilidad laboral, el acceso a la vivienda y la distribución desigual de las tareas de cuidado.

El modelo de dos hijos continúa siendo el ideal mayoritario. FreePik.es

El modelo de dos hijos sigue siendo el más elegido

Pese al descenso de la fecundidad, el modelo de dos hijos continúa siendo el ideal mayoritario, elegido por el 34% de las personas encuestadas. Al mismo tiempo, existen diferencias según la edad: dos de cada diez mujeres de entre 18 y 24 años manifestaron que no desean tener hijos.

La encuesta también analizó cuestiones relacionadas con la autonomía reproductiva. El 92% de las personas consultadas afirmó conocer los métodos anticonceptivos, aunque el 22% indicó que alguna vez no pudo utilizar el método de su elección.

En tanto, casi cuatro de cada diez mujeres señalaron que atravesaron dificultades para decirle “no” a su pareja frente a relaciones sexuales no deseadas.

Cómo se realizó el estudio

La encuesta se llevó a cabo entre enero y febrero de 2026 mediante cuestionarios online autoadministrados. Participaron 1.515 personas de entre 18 y 70 años de todas las regiones del país.

La muestra fue diseñada de acuerdo con los parámetros poblacionales del Censo Nacional 2022 y ponderada por nivel educativo.

Los resultados muestran que la baja natalidad en Argentina responde a múltiples factores y se encuentra vinculada tanto con cambios en los proyectos de vida y las trayectorias familiares como con condiciones económicas, laborales, sanitarias y de género.

Según el informe, el objetivo no debería ser promover un determinado modelo familiar ni incentivar a las personas a tener más o menos hijos, sino generar las condiciones para que puedan decidir de manera informada, autónoma y libre de desigualdades.