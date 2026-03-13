Se expande el conflicto: al menos cinco muertos tras un ataque aéreo de Israel en el sur del Líbano

El bombardeo impactó en un barrio de la ciudad de Nabatieh y dejó además varios heridos. Equipos de emergencia continúan con las tareas de rescate ante el temor de que haya más personas atrapadas entre los escombros.

Líbano es uno de los aliados de Irán en el conflicto en Medio Oriente.

Un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano dejó al menos cinco muertos y cinco heridos , según un balance preliminar difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del país.

El Ministerio de Salud libanés informó que el bombardeo impactó en el barrio Rahebat, en la ciudad de Nabatieh , y advirtió que el número de víctimas podría modificarse a medida que continúan las tareas de rescate.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del Líbano , equipos de emergencia siguen trabajando entre los escombros ante el temor de que otras personas puedan estar atrapadas bajo los restos de los edificios dañados .

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, aseguró que el grupo chiita libanés está preparado para enfrentar una posible incursión terrestre de Israel en el sur del Líbano , en medio del aumento de las tensiones en la región.

Durante un discurso televisado , el dirigente sostuvo que sus combatientes están listos para responder en caso de una ofensiva y rechazó las advertencias de Israel. “ Cuando amenazan con una incursión terrestre, eso no es una amenaza para nosotros, sino una señal del fracaso al que se enfrentarán ”, afirmó Qassem en su intervención, la segunda desde el inicio de la actual escalada militar el 2 de marzo .

El líder del movimiento sostuvo además que cada intento de avance israelí ha sido respondido por los combatientes de la organización, quienes, según dijo, logran resultados cuando enfrentan al Ejército israelí sobre el terreno.

“Cada vez que hay una incursión o un avance, los combatientes de la resistencia obtienen ganancias al enfrentarse a este enemigo de cerca”, agregó.

hazbollah Nair Qassem.jpg El dirigente aseguró que el objetivo de su organización es poner fin a la “agresión” israelí y descartó cualquier escenario de rendición. Gentileza de ABC

Respuesta a Israel

Las declaraciones del dirigente chiita se produjeron un día después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtiera al Gobierno libanés que podría ampliar las operaciones militares en el país si no logra impedir que Hezbolá utilice su territorio para lanzar ataques contra el norte de Israel.

Katz también ordenó a las fuerzas israelíes prepararse para “expandir la actividad” militar en territorio libanés, en el marco de la escalada que comenzó a principios de marzo. Ante esas advertencias, Qassem afirmó que Israel no sería capaz de sostener una invasión prolongada ni consolidar posiciones en el Líbano.

En su discurso, el jefe de Hezbolá defendió que las acciones del movimiento tienen como objetivo proteger al Líbano, en medio de las acusaciones de que el grupo actúa como aliado militar de Irán. “Nuestra lucha es para defender al Líbano”, remarcó el dirigente, al tiempo que rechazó las críticas sobre el papel del movimiento en el conflicto regional.

Israel inició bombardeos aéreos contra posiciones en el Líbano el 2 de marzo, después de que Hezbolá lanzara un ataque simbólico contra territorio israelí tras el asesinato del líder supremo iraní Ali Jameneí.

Durante su intervención, Qassem también sostuvo que el momento elegido por el movimiento para responder militarmente fue el adecuado, luego de más de un año de alto el fuego durante el cual -según afirmó- Israel continuó realizando ataques contra territorio libanés. El dirigente agregó que el objetivo de su organización es poner fin a la “agresión” israelí y descartó cualquier escenario de rendición.

Presión interna en el Líbano

La escalada militar también generó tensiones dentro del propio Líbano. La semana pasada, el Consejo de Ministros libanés decidió prohibir las actividades armadas de Hezbolá y anunció que buscará avanzar en su desarme.

Desde entonces, las autoridades libanesas intentan impulsar una salida diplomática al conflicto, aunque hasta ahora sin resultados concretos.

Qassem criticó esa estrategia y aseguró que los esfuerzos diplomáticos del Gobierno han fracasado. “El movimiento diplomático en el Líbano ha fracasado estrepitosamente. El Gobierno no ha logrado garantizar la soberanía ni proteger a sus ciudadanos”, concluyó.