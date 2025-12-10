De qué murió Robe Iniesta, el cantante de Extremoduro e ícono de la música española

El artista recibió la Medalla de Oro a las Bellas Artes, fue nombrado Hijo Predilecto de Plasencia y se inauguró una avenida con su nombre en su ciudad natal.

El músico español falleció a los 63 años, luego de complicaciones de salud que habían interrumpido su última gira.

La muerte de Robe Iniesta , fundador y líder de "Extremoduro" , sacudió a la música española. El artista falleció a los 63 años , según confirmó su agencia de comunicación, cerrando así la trayectoria de una de las figuras más influyentes del rock en castellano de las últimas décadas.

Su pérdida llega en un momento en el que acumulaba importantes reconocimientos públicos: en 2024 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes , fue nombrado Hijo Predilecto de Plasencia y se inauguró una avenida con su nombre en su ciudad natal.

La noticia de su fallecimiento se produce después de que en noviembre del año pasado tuviera que suspender los conciertos finales de su gira, "Ni santos ni inocentes", por problemas de salud; lo que ya había generado preocupación entre sus seguidores.

" ¡Hasta siempre Robe! ¡Hasta siempre, siempre! ¡Hasta siempre, siempre, siempre! Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota más triste de nuestra vida . Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones" publicaron en "El Dromedario Records" informando la muerte de Iniesta.

Aunque la agencia no detalló inicialmente la causa exacta de su fallecimiento , la muerte del músico llega en un contexto marcado por problemas de salud, que ya lo habían obligado a tomarse un descanso durante el último año.

En noviembre de 2024, el músico suspendió sus conciertos previstos en el entonces WiZink Center de Madrid, en el marco del cierre de la gira "Ni santos ni inocentes", debido a un tromboembolismo pulmonar, una afección grave que implica la obstrucción de una arteria del pulmón por un coágulo.

Desde ese momento, Robe había reducido su exposición pública, centrado en recuperarse y en mantener un ritmo más discreto, algo poco habitual para alguien acostumbrado a vivir “al extremo”, como él mismo decía.

Su entorno más cercano evitó hacer públicas más complicaciones, respetando su privacidad.

"El público le dio la vida y él se la dio a ellos. Gracias Robe, gracias maestro. Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado. ¡Al camino recto por el más torcido! ¡Vuela alto, hombre pájaro!", compartieron desde el departamento de comunicación.

La carrera musical de Robe Iniesta: Extremoduro y otros éxitos

Después de una juventud marcada por trabajos inestables y problemas personales, Robe encontró en la música una manera de decir lo que no entraba en ninguna conversación. Así, a finales de los años 80 fundó "Extremoduro", un proyecto que nació como un acto de supervivencia.

Para poder financiar la grabación del primer disco, "Rock transgresivo" (1989), salió a vender “participaciones” por su barrio: pedía mil pesetas a sus vecinos y les prometía que recibirían el álbum cuando estuviera listo. Con el dinero recaudado, viajó con el grupo a Madrid.

Canciones como "Extremaydura", "Decidí" o "Jesucristo García" estallaron en la radio, hablaban de marginalidad, adicciones e ironía. Su voz rota y las guitarras conectaron con miles de jóvenes que no encontraban en lo comercial nada que describiera su propia realidad.

De esta manera, en pocos años, el grupo de Plasencia pasó a convertirse en referente nacional de España. En la década de los 90 lanzaron "Somos unos animales", "Deltoya", "¿Dónde están mis amigos?" y el emblemático "Agila" (1996), con el que la banda dio un salto definitivo.

A principios de los 2000 llegó una etapa de madurez creativa. "La ley innata", por ejemplo, es una obra de 45 minutos repartida en seis movimientos que mostró a un Robe más reflexivo y conmovedor. Además, dejó colaboraciones como "Extrechinato y Tú", junto a Fito Cabrales y Manolo Chinato, que dio vida al álbum "Poesía básica".

En 2015 inició su carrera en solitario, un camino que continuaba la esencia del grupo, pero con mayor libertad. "Lo que aletea en nuestras cabezas" y "Ni santos ni inocentes", sus últimos discos, demostraron que Iniesta seguía reinventándose, sin perder su identidad.

La separación de Extremoduro en 2017, oficializada más tarde en 2019, llegó después años de tensiones internas. Una gira de despedida anunciada para 2020 jamás llegó a celebrarse. Primero por la pandemia, luego por diferencias con la promotora y finalmente por la negativa del líder.

Sus últimos años estuvieron marcados por reconocimientos institucionales, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 o el título de Hijo Predilecto de Plasencia. Su música fue, incluso, banda sonora de la campaña del Museo del Prado del año pasado.