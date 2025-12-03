Encontraron muerta a una pareja argentina en España y sospechan de un femicidio + Seguir en









La Policía Nacional halló en Alicante los cuerpos de una mujer de 29 años y un hombre de 34. No había denuncias previas y la pareja, que tenía una hija de tres años, estaba en proceso de separación.

La joven fue hallada con heridas de arma blanca en el pecho y el hombre con signos de ahorcamiento.

La Policía Nacional de España encontró este martes por la tarde los cuerpos de una pareja argentina que vivía en Alicante, en un caso que investiga como femicidio seguido de suicidio. El hombre, de 34 años, habría asesinado a la mujer, de 29, antes de quitarse la vida, sin antecedentes de denuncias previas.

La pareja tenía una hija de tres años, que durante el hecho estaba en el colegio. Según informó El País, la Policía recibió un aviso pasadas las 17 (hora local), cuando la hermana de la mujer ingresó al departamento y encontró a la joven con heridas de arma blanca en el pecho. El hombre, en tanto, fue hallado en el balcón con signos de ahorcamiento.

Ambos compartían un departamento ubicado en el barrio Carolinas Altas, cerca del centro histórico de Alicante. Tras el aviso, agentes del grupo de Homicidios y de la brigada científica de la Policía Nacional trabajaron en el lugar para realizar las pericias. Las primeras conclusiones reforzaron la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

Testigos dijeron al Diario de Alicante que alrededor de las 17 se escucharon gritos de auxilio en la zona. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó que está recabando datos sobre el caso, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para las autopsias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DelGobVG/status/1995914080956166273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995914080956166273%7Ctwgr%5E5af7871b383f4aaef93dd559013ecaad2ec3edd2%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fencontraron-muertos-a-dos-argentinos-en-espana-y-apuntan-a-un-femicidio-nid03122025%2F&partner=&hide_thread=false Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Alicante.#NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) December 2, 2025 Cómo comenzó la investigación El medio local Todo Alicante publicó que la guardería a la que asistía la hija de la pareja fue la que alertó a la familia porque nadie había ido a buscar a la niña.

Tras varios intentos fallidos de comunicarse con los padres, los responsables del centro infantil llamaron al siguiente número de referencia: la hermana de la mujer. Ella se dirigió de inmediato al departamento que la pareja aún compartía, en pleno proceso de separación, y allí encontró la escena: a su hermana sin vida y a su cuñado en el balcón.

