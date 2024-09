"Soy el elegido", el escalofriante video que grabó el hijo de la argentina asesinada en Inglaterra

Nicholas Prosper es el protagonista de una historia escalofriante : el joven de 18 años, asesinó a su madre, Juliana Falcón una mujer argentina de 48 años , y a sus dos hermanos menores . En las horas previas al terrible hecho, el homicida grabó un extraño video en el que conversa a cámara: " Soy el elegido, elegido por Clementine . Me dejo guiar como los cristianos se dejan guiar por Jesucristo", aseguró en el registro fílmico.

“El 30 de junio mi hermana decidió tomar decisiones incorrectas en un episodio de la primera temporada de los juegos de The Walking Dead. Y por eso su rostro será mutilado más de lo necesario ”, expresó a cámara el asesino

En el video puede observarse al joven parado frente a la cámara vestido con una remera negra y un sombrero amarillo. Lo que más destaca del registro fílmico es el relato del asesino, en el que abundan las incoherencias y hace numerosas referencias a los personajes de un videojuego de la serie estadounidense "The Walking Dead".

l8wpAnI0-34587899.mp4

Tras el escalofriante inicio -donde Prosper habla de mutilar el rostro de su hermana- el asesino continuó haciendo alusión a un mundo ficticio: “También recuerdo un video de Living Echoes en YouTube. Lo mejor de Lee y Clementine, edición definitiva. Es una recopilación. Y decidió matar a Larry frente a Clementine. Y luego me enteré de que decidió matar a St. John’s frente a Clementine”.

“Soy el elegido, elegido por Clementine. Me dejo guiar, como los cristianos se dejan guiar por Jesucristo, y no habrá más asesinatos de Larrys frente a Clementine. No habrá más asesinatos de St. Johns frente a Clementine y el contenido general de Clementine se preservará, se maximizará. Ese es el mensaje que quiero transmitir”, concluyó el joven.

El escalofriante asesinato en Inglaterra

Según informaron medios locales, el hecho fue descubierto por los vecinos que, tras escuchar unos disparos, decidieron llamar a a la policía de Bedforshire. Cuando los efectivos arribaron a la escena del crimen encontraron a tres personas “muy gravemente heridas”. Tras esto, el personal médico confirmó el fallecimiento de las víctimas.

Prosper fue arrestado por la policía a 600 metros del complejo de edificios en el que ocurrió el crimen. Durante el operativo, las autoridades le secuestraron la escopeta que presuntamente habría utilizado para el triple asesinato.

La mujer también era madre un chico de 21 años que vivía en la ciudad, pero en otro departamento distinto al de sus hermanos. Finalmente, Prosper declaró ante el Tribunal de la Corona de Luton desde la cárcel y fue acusado de asesinato.

Se espera que le realicen las pericias psicológicas correspondientes previo al juicio, que se llevará a cabo el 5 de diciembre. La causa quedó a cargo del juez Michael Simon.