Coduching: en Suiza comparten la ducha para ahorrar energía

simonetta sommaruga suiza ministra ambiente 2022.jpg

En principio, Sommaruga propuso “bañarse juntos” como solución a la crisis energética. No solamente esa medida, sino que además sumó otra cuestión, la de reducir la temperatura de los hogares apagando las luces que no sean necesarias, como así también desenchufar los ordenadores que no se estén usando.

De todos modos, la idea de la ducha compartida fue la más controvertida y discutida, llamativa por lejos, entre los anuncios del plan de ahorro energético, al que muchos en Suiza lo han calificado de “surrealista”.

“Coduching”: la tendencia de bañarse en pareja para ahorrar energía

En las redes sociales, miles de comentarios han ironizado sobre el tema. Entre ellos Geraldine Savary, la editora de Femina (una revista femenina suiza), quien indignada por la propuesta dijo que se podrían aplicar otras medidas tales como “hacer el amor por la mañana después de apagar la calefacción para poder entrar en calor”.

Ante las críticas a la ducha en pareja, la funcionaria suiza aclaró que “no sería cómodo ducharse dos personas a cierta edad” y especificó que la medida aplicaría a los más jóvenes.

Muchos se han referido a la decisión de la ministra de Medio Ambiente de Suiza como el “coduching”, un término inventado para hacer referencia a la llamativa advertencia de ahorro de nergía. Según The Times, la política promovió reducir el consumo de agua y energía duchándose en pareja.

Sin embargo, el uso de la palabra coduching ha hecho que muchos recuerden a otros términos que se han ido usando con poco sentido: “friganismo”, o agarrar comida de la basura; “wardrobing” o comprar ropa y devolverla tras un uso; el “nesting”, es el no salir de casa en todo el fin de semana; y los ya conocidos “coworking” y “coliving”, cuando ahcemos referencia a compartir oficina o piso para ahorrar.

Esto ha generado muchos comentarios, tanto los que criticaban ese término que romantiza y suaviza la precariedad como los que, por otro lado, han preferido reírse de ese concepto de "ducharse juntos".