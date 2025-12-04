The New York Times presentó una demanda contra el Pentágono por las nuevas restricciones impuestas a la prensa + Seguir en









El diario neoyorquino acusó al Gobierno de Donald Trump de imponer reglas que afectan el trabajo periodístico y vulneran derechos protegidos por la Primera Enmienda.

El New York Times demandó al Departamento de Guerra de EEUU, por restringir la prensa o el derecho de las personas a expresarse libremente.

El diario The New York Times demandó al Pentágono, sede del Departamento de Guerra (ex Defensa), por las nuevas medidas restrictivas que ordenó el Gobierno de Donald Trump. La demanda se presentó ante un tribunal de distrito en Washington, EEUU. El diario pidió a la corte que bloquee la implementación de esas medidas, las cuales violan la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.





La demanda del Times sostiene que el Gobierno estadounidense está restringiendo la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recopilar información para informar hechos que van más allá de las declaraciones oficiales.

Las reglas, que entraron en vigencia en octubre, según el diario, "violan la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos". Lo que estipula la disposición constitucional es "garantizar la libertad de expresión al prohibir al Congreso restringir la prensa o el derecho de las personas a expresarse libremente".

Las restricciones impuestas por el Pentágono y las respuestas de los periodistas Desde octubre de este año, los periodistas que cumplan los requisitos para ser acreditados, primero deben firmar un formulario de 21 hojas. Este listado establece restricciones a la actividad periodística incluyendo solicitudes de pistas para historias e indagaciones a fuentes del Departamento de Guerra. Otra de las medidas que aprobó el Pentágono, consiste en pedirle a los periodistas que no soliciten ni publiquen informaciones sin su autorización explícita.

El conflicto fue escalando hasta la demanda del medio neoyorquino. Cuando la medida entro en vigencia, el pasado 16 de octubre, decenas de periodistas (de distintos medios) entregaron sus credenciales de acceso y salieron del Pentágono, en lugar de aceptar las restricciones impuestas por el Gobierno a su trabajo. En aquel momento, el Gobierno de EEUU calificó a las nuevas implementaciones "de sentido común".

Otro de los puntos de las 21 páginas estipula que si un medio publica contenido que no agrade al ex Departamento de Defensa, la credencial de los periodistas que pertenezcan allí, puede ser "en cualquier momento y sin ningún estándar que guíe sus decisiones, suspendida inmediatamente y, en última instancia, revocada las credenciales”. Luego de hacerse pública la demanda este miércoles, el Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, le bajó el precio al reconocido medio estadounidense y ratificó a TikTok: "ya no es el periódico de referencia. Leí un artículo en el que se dirigía al presidente Trump, como si estuvieran disminuyendo su capacidad mental. Es totalmente falso. Por eso los jóvenes se están volviendo populares en TikTok.”