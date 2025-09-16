Donald Trump demanda a The New York Times por u$s15.000 millones y acusa al diario de "difamación pública"

El presidente estadounidense asegura que el medio llevó a cabo un "método de mentiras" contra él, su familia y sus negocios.

Donald Trump anunció su demanda contra The New York Times a través de su red social Truth Social.

El presidente de EEUU, Donald Trump , demandó al diario The New York Times y a cuatro periodistas del medio por "calumnias y difamación pública" . A través de una publicación en su red social Truth Social, dió conocimiento de la demanda hecha ante un Tribunal de Distrito en el estado de Florida . Además, exigió una indemnización de u$s15.000 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su posteo, Trump describe: "Tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnias contra The New York Times , uno de los periódicos más nefastos y degenerados de la historia de nuestro país , que se convirtió en un "portavoz" virtual del Partido Demócrata de la izquierda radical".

El presidente de Estados Unidos reclama una indemnización de u$s15.000 millones por “difamación y calumnias”.

De esta manera, el mandatario aseguró que el diario realizó una campaña en su contra durante las pasadas elecciones de 2024 y que evidenció su apoyo a la exviepresidenta Kamala Harris. "Lo considero la mayor contribución de campaña ilegal de todos los tiempos, ¡Es algo hasta ahora inaudito!".

La denuncia enumera artículos y un libro publicado por dos de los periodistas acusados, señalando que forman parte de un “patrón de décadas” de difamación contra él. Según el texto judicial, “los demandados publicaron tales declaraciones de manera negligente, con conocimiento de la falsedad de las declaraciones , y/o con un desprecio temerario por su veracidad o falsedad”.

Embed

“Un método de mentiras”

A lo largo de su mensaje, Trump acusó al medio de aplicar durante años “un método de mentiras” sobre él, su familia, sus negocios y hasta sobre su movimiento político. “Estoy orgulloso de responsabilizar a este periódico, que alguna vez fue respetado”, remarcó.

El mandatario también recordó otros pleitos legales, entre ellos demandas contra ABC News de Disney y CBS News de Paramount Global, a las que acusa de difundir “una forma criminal de difamación” a través de documentos y alteraciones visuales.

Donald Trump La denuncia menciona artículos y un libro de periodistas del periódico publicados antes de las elecciones de 2024.

Donald Trump vs la prensa

No es la primera vez que Trump se enfrenta judicialmente a los medios. En julio presentó una demanda por u$s10.000 millones contra The Wall Street Journal y el magnate Rupert Murdoch, tras la publicación de un artículo sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Hasta el momento, The New York Times se pronunció al respecto de la nueva acusación. Trump, en cambio, cerró su mensaje con una advertencia: “The New York Times ha podido mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo ¡Y eso se termina ahora!”.