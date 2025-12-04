Macabro: en EEUU acusaron a una pareja de asesinar a su hija embarazada y extirparle el bebé + Seguir en









Se trata de Cortney Bartholomew y Brad Bartholomew, quienes fueron imputados por cargos de asesinato, tortura y otros delitos graves, tras el el hallazgo del cuerpo de Rebecca Park, de 22 años.

Una mujer y su esposo fueron acusados de asesinar a su hija biológica embarazada, extraerle al bebé y apuñalarlo. El cuerpo de la joven fue encontrado en un bosque de Michigan tres semanas después de su desaparición.

Se trata de Cortney Bartholomew, de 40 años, y Brad Bartholomew, de 47, quienes fueron imputados por cargos de asesinato, tortura y otros delitos graves, tras el el hallazgo del cuerpo de Rebecca Park, una joven de 22 años que estaba en los últimos días de su embarazo.

La investigación, liderada por la Fiscalía del Condado de Wexford con el respaldo del Departamento del Fiscal General, reveló que la víctima, hija biológica de Cortney Bartholomew pero criada por una familia adoptiva, desapareció el 3 de noviembre y fue localizada sin vida tres semanas después en el Bosque Nacional de Manistee.

La fiscal Johanna Carey, durante la audiencia judicial, describió el caso como “la personificación del mal” y detalló la brutalidad de los hechos investigados: "El Sr. Bartholomew llevó a Rebecca a su casa, la obligó a subir a otro vehículo y la llevó al bosque, donde la apuñalaron, la obligaron a tumbarse en el suelo mientras le extraían a su bebé, y finalmente le causaron la muerte a ella y al bebé".

juicio imagen juez Los cargos contra la pareja La acusación formal contra los Bartholomew incluye asesinato en primer grado, homicidio grave, tortura, conspiración para cometer tortura, agresión contra una mujer embarazada con resultado de muerte fetal, encarcelamiento ilegal y remoción indebida de un cadáver. De esta manera, contemplan la posibilidad de cadena perpetua.

Además, durante la primera audiencia judicial, llevada a cabo en el Tribunal de Distrito 84 de Cadillac, los acusados participaron por videoconferencia desde la cárcel y se les negó la libertad bajo fianza. El defensor público Robert Champion declinó hacer comentarios sobre el caso. La fiscalía no reveló el posible motivo del crimen auto-protesta-rebecca Decenas de personas asistieron a la audiencia, muchas de ellas involucradas en la búsqueda de Park durante las semanas previas al hallazgo. En el estacionamiento del tribunal, varios vehículos exhibían mensajes como “Justicia para Rebecca y el bebé Park”, reflejando la conmoción y el reclamo de justicia por parte de la comunidad.

