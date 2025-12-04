Sudáfrica suspendió su participación para el G20 2026 tras un boicot de EEUU: "Una pausa publicitaria hasta la programación habitual" + Seguir en









El país indicó que "tomaría un descanso comercial" del foro, que se celebrará en Miami en 2026. Fue luego de que EEUU confirmara que no lo invitaría a participar.

Ramaphosa fue tildado de liderar "una agenda radical" en su país.

La presidencia de Sudáfrica indicó este jueves que el país "tomaría un descanso comercial" del G20 2026 que se celebrará en Miami. Fue luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien liderará el foro, confirmara que no invitará al país a participar.

"El año que viene, por estas fechas, Reino Unido asumirá la presidencia del G20. Podremos entablar un diálogo constructivo y significativo sobre todos los temas que realmente importan al mundo, pero por ahora, nos tomaremos una 'pausa comercial'", anunció el portavoz de la Presidencia de Sudáfrica, Vincent Magwenya, en X.

Sudáfrica suspendió su participación en el G20 hasta 2026 tras el boicot de EEUU Ese mismo día, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que el presidente Donald Trump no invitará al gobierno de Sudáfrica a la cumbre, celebrada en Miami en 2026, en respuesta por impulsar una "agenda radical".

"EEUU avanza con un nuevo G20. Sudáfrica actuó con rencor, división y agendas radicales que no lograron generar crecimiento económico. El G20 estadounidense nos impulsará hacia adelante con innovación, emprendimiento y perseverancia que hacen grande a EEUU y ofrecen una hoja de ruta de prosperidad para el mundo. Estamos listos para liderar el camino en Miami", sintetizó.

Rubio señaló que el Congreso Nacional Africano (CNA), partido gobernante en Sudáfrica, impulsó una agenda "de rencor, división y radicalismo" centrada en cambio climático, diversidad e inclusión, y que ignoró las objeciones de EEUU a los comunicados oficiales, citó EFE.

Argentina no firmó la declaración del G20 y criticó el acuerdo La Argentina no firmó la declaración de líderes del G20 2025, de acuerdo a la propia confirmación de Cancillería este sábado. Entre las razones, señalaron un "quiebre de las reglas de consenso" que rigen al funcionamiento de la cumbre y "diferencias sustantivas" respecto a consideraciones geopolíticas. De acuerdo con la cartera de Pablo Quirno, esta decisión "responde al quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del G20, así como a diferencias sustantivas en las consideraciones geopolíticas contenidas en el texto". Así, para la Argentina "resulta esencial preservar" dicha reglamentación como "fundamento de la legitimidad de las decisiones adoptadas" en el marco de la cumbre.