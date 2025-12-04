Tragedia en Floresta: el tren Sarmiento arrolló y mató a un ciclista + Seguir en









El incidente ocurrió en el paso a nivel Cuenca y Venancio Flores, y según relató un testigo, el pedalista "pasaba con auriculares".

Un ciclista murió tras ser atropellado por el Tren Sarmiento en el barrio porteño de Floresta. El servicio ferroviario está limitado entre Moreno y Castelar.

El accidente ocurrió a las 16.32 de este jueves, cuando el hombre cruzó las vías y fue embestido por el ferrocarril en el paso a nivel Cuenca y Venancio Flores, según fuentes oficiales de Trenes Argentinos.

Según relató un testigo, el ciclista “pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”.

Bomberos de la Ciudad del cuartel Flores y personal del SAME continúan trabajando en el lugar, mientras que se confirmó que el servicio circula de manera limitada entre Moreno y Castelar. Por su parte, también efectivos de la Policía Federal se encargaron de las actuaciones.

