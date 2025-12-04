Un ciclista murió tras ser atropellado por el Tren Sarmiento en el barrio porteño de Floresta. El servicio ferroviario está limitado entre Moreno y Castelar.
Tragedia en Floresta: el tren Sarmiento arrolló y mató a un ciclista
El incidente ocurrió en el paso a nivel Cuenca y Venancio Flores, y según relató un testigo, el pedalista "pasaba con auriculares".
El accidente ocurrió a las 16.32 de este jueves, cuando el hombre cruzó las vías y fue embestido por el ferrocarril en el paso a nivel Cuenca y Venancio Flores, según fuentes oficiales de Trenes Argentinos.
Según relató un testigo, el ciclista “pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”.
Bomberos de la Ciudad del cuartel Flores y personal del SAME continúan trabajando en el lugar, mientras que se confirmó que el servicio circula de manera limitada entre Moreno y Castelar. Por su parte, también efectivos de la Policía Federal se encargaron de las actuaciones.
