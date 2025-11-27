Tiroteo en Washington: el FBI confirmó que el sospechoso tenía vínculos con las fuerzas estadounidenses en Afganistán + Seguir en









Lo informó el director de la agencia en una conferencia de prensa. Además, podría enfrentar 15 años de prisión e incluso pena de muerte.

El director del FBI confirmó que el sospechoso “tenía una relación en Afganistán con fuerzas aliadas”. CNN

El FBI confirmó que el sospechoso del tiroteo en Washington, EEUU, tenía vínculos con las fuerzas estadounidenses en Afganistán. En el ataque, que sucedió este miércoles, resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó a la prensa que el sospechoso Rahmanulla Lakanwal “tenía una relación en Afganistán con fuerzas aliadas”, durante una conferencia de prensa este jueves.

Tiroteo en Washington: el FBI sostiene que el sospechoso tenía vínculos con EEUU en Afganistán Lakanwal llegó a EEUU en 2021 como parte de la “Operación Aliados Bienvenidos” y solicitó asilo en 2024, el cual le fue concedido en abril de 2025. Sus vínculos con el país en Afganistán forman parte de la investigación en curso, afirmó Patel.

“También estamos investigando a fondo ese aspecto de sus antecedentes, incluyendo cualquier cómplice conocido que se encuentre en el extranjero o en EEUU”, añadió.

Ademá, se supo que el joven será acusado de tres cargos de agresión con intención de matar estando armado y posesión de un arma de fuego durante un delito violento, de acuerdo con la fiscal para el Distrito de Columbia Jeanine Pirro. En ese panorama, se podría enfrentar a 15 años de prisión.

En paralelo, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, informó a Fox News que el gobierno podría presentar cargos de terrorismo y posiblemente la pena de muerte. director fbi “También estamos investigando a fondo ese aspecto de sus antecedentes, incluyendo cualquier cómplice conocido", destacó. Gentileza: CNN Tiroteo en EEUU: hirieron de bala a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington El Gobierno de Estados Unidos confirmó que este miércoles fueron heridos de bala dos miembros de la Guardia Nacional durante un tiroteo en la ciudad de Washington. Por el hecho, hay un sospechoso bajo custodia. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que los integrantes del cuerpo de seguridad recibieron impactos de bala mientras se encontraban cumpliendo sus funciones. El tiroteo ocurrió en el centro de Washington, según una fuente familiarizada con los primeros informes y un funcionario de las fuerzas del orden, reportó la cadena CNN.