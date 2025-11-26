Tiroteo en EEUU: hirieron de bala a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington + Seguir en









La información fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Por el momento se desconocen las circunstancias.

Uno de los integrantes del cuerpo de la Guardia Nacional luego de recibir el impacto de bala.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que este miércoles fueron heridos de bala dos miembros de la Guardia Nacional durante un tiroteo en la ciudad de Washington. Por el hecho, hay un sospechoso bajo custodia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que los integrantes del cuerpo de seguridad recibieron impactos de bala mientras se encontraban cumpliendo sus funciones.

El tiroteo ocurrió en el centro de Washington, según una fuente familiarizada con los primeros informes y un funcionario de las fuerzas del orden, reportó la cadena CNN.

Donald Trump sobre el tirador: "El animal que disparó pagará un precio muy alto" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado sobre el tiroteo, dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en un comunicado. “La Casa Blanca está al tanto y monitoreando activamente esta trágica situación”, dijo Leavitt, y agregó: “El Presidente ha sido informado”.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora hospitalizados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", expresó el mandatario en su red social Truth Social.

"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡los acompaño!", añadió Trump. La Policía Metropolitana de la ciudad de Washington dijo en la red social X que la escena fue asegurada y que hay un sospechoso está bajo custodia. Por el momento, no fueron esclarecidas las circunstancias del tiroteo.

Temas Estados Unidos