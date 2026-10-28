Tragedia en España: el impactante video que grabó un pasajero durante el choque de trenes + Agregar ámbito en









El siniestro ocurrió en Toledo. Los primeros reportes señalan que hay numerosas víctimas y heridos, mientras circula una grabación que mostraría el momento de la colisión.

Un pasajero filmó minutos después del choque.

Un grave accidente ferroviario conmocionó a España luego de que dos trenes protagonizaran una colisión en Toledo, al sur de Madrid. Según la información difundida inicialmente, el siniestro dejó decenas de personas fallecidas y múltiples heridos, aunque todavía resta confirmar oficialmente el número de víctimas.

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El video que refleja el momento del accidente Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la circulación de un video presuntamente registrado por un pasajero, que mostraría el instante en que ocurrió el accidente.

Las imágenes comenzaron a difundirse mientras crecía la preocupación por la magnitud de la tragedia y por el estado de las personas que viajaban en las formaciones.

El episodio provocó conmoción por sus posibles consecuencias y abrió interrogantes sobre las circunstancias que derivaron en el choque.

Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre las causas de la colisión, ni con un balance oficial de fallecidos y heridos.

La investigación deberá determinar cómo se produjo el siniestro y establecer las circunstancias del accidente ferroviario.

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