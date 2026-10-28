Tragedia ferroviaria en España: cómo funciona el sistema de señalización LZB y por qué está bajo sospecha + Agregar ámbito en









El accidente entre dos trenes de alta velocidad en Toledo puso el foco en la tecnología que regula la circulación ferroviaria en la línea Madrid-Sevilla. Los investigadores buscan determinar si una falla técnica o una actuación durante la incidencia influyeron en la colisión.

El sistema LZB bajo la lupa tras la tragedia ferroviaria en España

El sistema de señalización LZB, encargado de supervisar la circulación de los trenes y controlar su velocidad, se encuentra en el centro de la investigación por el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ocurrido este miércoles en Toledo. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde se produjo el accidente, utiliza esta tecnología para transmitir instrucciones a los maquinistas y ayudar a evitar situaciones de riesgo. Las primeras hipótesis apuntan a un problema en el sistema de seguridad y a un posible error durante la gestión de la incidencia, aunque las causas todavía deben ser esclarecidas.

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El LZB es un sistema de origen alemán que permite controlar de manera continua el movimiento de los trenes. Su función es informar al conductor sobre las condiciones de circulación y comprobar que el convoy respete los límites de velocidad establecidos. De esta manera, contribuye a mantener una distancia segura entre los trenes y puede intervenir cuando detecta que la marcha no se ajusta a las condiciones previstas.

El sistema LZB permite controlar la velocidad de los trenes y supervisar la circulación para prevenir riesgos en las vías. El accidente ocurrió en un tramo situado entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo. Según las primeras informaciones, una avería en el sistema de señalización habría obligado a detener varios trenes. Posteriormente, se habría autorizado la reanudación de la circulación mediante un procedimiento manual. Ahí, un tren de Iryo permaneció detenido sobre la vía y un AVE que circulaba detrás terminó chocando contra él. La investigación deberá determinar qué órdenes se dieron y cómo actuaron los mecanismos de seguridad durante esos minutos.

Cuando el LZB deja de funcionar, la circulación debe adaptarse a otros procedimientos de seguridad. Esto supone un cambio importante, ya que el control continuo que proporciona el sistema automatizado deja de estar disponible y los trabajadores ferroviarios deben seguir las instrucciones previstas para esas situaciones. Por eso, uno de los puntos centrales de la investigación será establecer qué sistema estaba operativo en el momento del choque y si se cumplieron las indicaciones correspondientes.

La línea Madrid-Sevilla avanza hacia el sistema europeo ERTMS La línea Madrid-Sevilla fue inaugurada en 1992 y forma parte de las primeras infraestructuras ferroviarias de alta velocidad de España. Actualmente, está atravesando un proceso de modernización que incluye la sustitución progresiva del LZB por el ERTMS, un sistema europeo diseñado para unificar los criterios de señalización y control ferroviario. Esta tecnología busca mejorar la coordinación entre las redes de distintos países y reforzar la seguridad en la circulación de los trenes.

Por el momento, el funcionamiento de los sistemas de protección y las decisiones tomadas durante la incidencia siguen bajo análisis. Será necesario conocer los registros técnicos y las comunicaciones del centro de control para establecer cómo se produjo la colisión y si hubo fallos en los equipos, errores humanos o una combinación de ambos factores.

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