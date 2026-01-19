Tragedia ferroviaria en España: los desgarradores testimonios de los sobrevivientes del accidente + Seguir en









El choque frontal entre dos trenes de alta velocidad en Córdoba dejó 39 muertos y más de 150 heridos.

Los sobrevivientes brindaron detalles del accidente tras la tragedia en España.

Tras el impactante choque entre dos trenes de alta velocidad que causó la muerte de al menos 39 personas y dejó 152 heridos en Adamuz, en la provincia española de Córdoba, algunos sobrevivientes brindaron testimonios que conmocionan al país.

Uno de los relatos más desgarradores es el de una joven que viajaba con su hermana embarazada. "Yo pensé hasta aquí, me giré y miré a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo, sólo chillidos", dijo entre lagrimas. La superviviente intentó alcanzar a su hermana pero alguien le advirtió de que estaba pisando a una niña.

"Había muchos cachos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana en el otro lado de la ventana inconsciente embarazada", explicó. Después de gritar desesperadamente a todo el mundo que su hermana estaba embarazada, los bomberos lograron rescatarla.

Declaraciones que hielan.

Una superviviente del accidente en Córdoba se rompe en directo tras recordar lo sucedido:

Además ha querido recordar que hay muchas mascotas perdidas, entre ellas su perro: "Los animales son familia también".



Una superviviente del accidente en Córdoba se rompe en directo tras recordar lo sucedido:



Además ha querido recordar que hay muchas mascotas perdidas, entre ellas su perro: "Los animales son familia también".



Vídeo de @programadear. pic.twitter.com/6ElquZYJ1w — okdiario.com (@okdiario) January 19, 2026 Además, la mujer hizo un llamamiento desgarrador: "hay gente que estaba muy mal y los tenías delante y sabías que se te iban. Y no puedes hacer nada". Por otro lado, mientras espera novedades de su hermana, también busca a su perro Boro, pidiendo ayuda para localizar a las mascotas desaparecidas. "Por favor si podéis ayudar a buscar a los animales que tenemos muchos y son familia también", concluyó.

El argentino que viajaba en el tren que descarriló Entre los pasajeros del tren que descarriló en la provincia de Córdoba, España, se encontraba Merakio, influencer argentino radicado en Madrid, quien viajaba en una de las formaciones y contó en primera persona lo sucedido tras el impacto. "Veníamos muy tranquilos, empezó a saltar y se sintió algo rarísimo y muy sonoro donde todos nos asustamos", explicó.

merakio El creador de contenido se trasladaba desde Málaga hacia Madrid a bordo de un tren de la empresa "Iryo" cuando ocurrió el siniestro. A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, relató el momento en que la formación sufrió el descarrilamiento y confirmó que, pese a la gravedad del hecho, él y su pareja se encontraban fuera de peligro. “Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos”, escribió en uno de los primeros mensajes. Merakio señaló que el momento del impacto fue devastador. "Pasó el otro tren, se apagó todo y se sintió un golpe fuerte. Después, silencio, equipaje que se caía, gritos de fondo. Comenzó el miedo y no sabíamos qué hacer. Se escuchaban los gritos como en una película de terror y, después, el golpe de martillos rompiendo los cristales". “Estamos bien, no nos pasó nada”, aclaró, llevando tranquilidad a sus seguidores en otro posteo. Sin embargo, el impacto generó momentos de extrema tensión dentro de la formación, con pasajeros desorientados y un amplio despliegue de los servicios de emergencia. Minutos más tarde, el influencer volvió a comunicarse para describir el escenario que se vivía en el lugar. “Nos pasó otro tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de ambos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos”, relató.

