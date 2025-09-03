Tragedia en Portugal: accidente en el funicular de Lisboa dejó 15 muertos y 18 heridos

Por el momento, las autoridades no revelaron las identidades de las víctimas, pero entre los fallecidos habría algunos extranjeros.

15 muertos y 18 heridos por el accidente del funicular en Lisboa.

El descarrilamiento del funicular de la Gloria , uno de los transportes públicos más emblemáticos de Lisboa , provocó la muerte de 15 personas y heridas a otras 18, cinco de ellas graves , según datos de la Policía de Seguridad Pública. Se trata de no de los íconos más importantes de la capital portuguesa .

El accidente ocurrió a las 18.05 (hora local) en la plaza de los Restauradores , una zona muy concurrida por turistas, y las imágenes mostraron al transporte destruido tras impactar contra un edificio de la calzada.

Una testigo relató a la cadena de noticias SIC que el funicular descendió “ desenfrenado ” por la pendiente, chocó con un edificio y "se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún tipo de freno”.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa expresó “profunda tristeza” por el accidente, mientras que el primer ministro Luís Montenegro manifestó su solidaridad y anunció que se investigarán las causas.

Por su parte, la Policía Judicial ya desplegó un equipo en el lugar, mientras que el alcalde Carlos Moedas, que se acercó a la zona pocas horas después, manifestó: “Lisboa está de luto”.

Las autoridades no quisieron identificar a las víctimas ni revelar sus nacionalidades, pero dijeron que entre los fallecidos habría algunos extranjeros.

En redes sociales circularon imágenes donde se observa el funicular destrozado, envuelto en humo, mientras personas intentaban auxiliar a los pasajeros.

Qué es el funicular de la Gloria de Lisboa

El funicular de la Gloria, declarado monumento nacional en 2002, es un elevador que conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto. No es la primera vez que registra incidentes: en 2018 un fallo en el mantenimiento lo dejó fuera de servicio sin víctimas.

En 2022, la empresa pública Carris externalizó el servicio de mantenimiento de los elevadores a la firma MAIN, operación cuestionada por trabajadores por “deficiente mantenimiento”, según informó Público.