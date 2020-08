EEUU: arrestaron por fraude a Steve Bannon, exasesor de Donald Trump

La detención ocurrió en una jornada histórica para los demócratas, la del nombramiento de Joe Biden. Y representa un nuevo cachetazo a Trump asestado por las autoridades de Nueva York, siempre más una espina en el costado del presidente.

La Casa Blanca recordó que Trump siempre se dijo convencido que el muro debía ser un proyecto del gobierno porque es "muy grande y complejo para ser administrado por privados".

Una clarificación en contradicción con lo declarado por el ex gobernador de Kansas, Kris Kobach, en enero de 2019. "He hablado con el presidente, me dijo que la iniciativa We Build The Wall tiene su bendición y podía expresarlo a los medios de prensa".

La detención y las acusaciones muestran cómo el ex estratega de la Casa Blanca ya había caído en desgracia: de la cubierta de Time en febrero de 2017 al arresto. Bannon y Trump se encontraron en 2010 y el futuro presidente quedó totalmente afectados por sus opiniones sobre China y la política comercial a pedirle que forme parte de su campaña electoral.

Un deber que Bannon desarrolló con un éxito llevando a Trump a la Casa Blanca donde se afirmó como una de las voces más importantes, como el padre del Trumpismo económico.

Existe él detrás del discurso acerca de la "masacre norteamericana" de Trump durante el juramento, y existe siempre Bannon detrás de algunas de las políticas más controvertidas del primer mandatario, del Travel Ban para los musulmanes al adiós al acuerdo de París sobre el clima.

Bannon privado de su liberad mientras se hallaba en un yate de 45 metros frente a las costas de Connecticut. Está acusado junto a otras tres personas -Brian Kolfage, Timothy Shea y Andrew Badolato- de haber "engañado a centenares de miles de inversores capitalizando en su interés la financiación del muro bajo la falsa promesa de que todos los fondos recogidos serían gastados en su construcción".

Los recursos, unos 25 millones de dólares, fueron, en cambio, gastado en un modo bien diferente. A Bannon le tocó un millón de dólares.

El caso del ex estratega no es la única molestia para Trump. Un juez ordenó la entrega de sus declaraciones de impuestos a las autoridades de Nueva York, rechazando por enésima vez el intento de bloquearlas.

Existen asimismo las polémicas por su reconocimiento a la teoría conspirativa QAnon: "Sé que les caigo bien y lo agradezco". Y, no contento con ello, a quien de preguntaba si era consciente de que, según la teoría, le competía a él el deber de salvar al mundo de un complot de pedófilos y caníbales, respondió: "Es una cosa negativa? En verdad estamos salvando al mundo".

Una caución de 5 millones de dólares y restricciones a los viajes tanto nacionales como internacionales (podrá solamente trasladarse entre Nueva York y Washington) y la prohibición a hacer uso de vuelos o barcos privados, son las condiciones aprobadas para la liberación de Bannon por un juez de Nueva York. Bannon apareció en un video con esposas en sus manos.