Ucrania atacó una petrolera en Rusia y Donald Trump reclamó la salida de Volodimir Zelenski

El bombardeo ocurrió tras el acuerdo entre Washington y Moscú para ampliar las ventas de combustible. El jefe de la Casa Blanca cuestionó las ofensivas contra refinerías y pidió un líder capaz de negociar.

Donald Trump cuestionó los ataques contra refinerías rusas y pidió un nuevo presidente para Ucrania.

Un ataque ucraniano contra una instalación petrolera en Rusia y el pedido de Donald Trump de reemplazar a Volodimir Zelenski profundizaron este sábado las tensiones entre Washington y Kiev. El cruce se produjo después de que Estados Unidos anunciara una flexibilización temporal de las sanciones para permitir la venta de diésel ruso al mercado internacional .

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La ofensiva provocó un incendio en la terminal petrolera Yug Rusi, en Rostov . El gobernador aseguró que fueron interceptados más de 50 drones y que no hubo heridos.

Trump cuestionó los ataques contra las instalaciones energéticas rusas y sostuvo que ponen en riesgo el abastecimiento de combustible. “Creo que ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente” , declaró ante la prensa. También sugirió que el país busque “un nuevo líder que pueda negociar”.

El presidente estadounidense acusó a su par ucraniano de desaprovechar oportunidades para terminar la guerra y vinculó las ofensivas contra la industria petrolera con el precio del diésel. “Zelenski podría haber puesto fin a esta guerra muchas veces. Muchas, muchas veces. Y decide no hacerlo” , afirmó.

Trump aseguró que Washington había pedido a Kiev que evitara atacar las refinerías. Según su planteo, esas operaciones afectan tanto a los consumidores estadounidenses como al mercado mundial, debido al peso de Rusia en el suministro de combustible.

“Quiere causar problemas a nuestros agricultores y ganaderos con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del diésel en todo el mundo”, sostuvo.

Las declaraciones sumaron presión sobre Zelenski, quien había cuestionado el acuerdo entre Trump y Vladímir Putin. El mandatario ucraniano consideró que permitir nuevas ventas de productos petrolíferos rusos representa “una inversión en una guerra que debe terminar, no prolongarse”.

Volodimir Zelenski rechazó la flexibilización de las sanciones al diésel ruso y defendió la respuesta militar de su país.

Ucrania denunció un bombardeo ruso con doce muertos

En paralelo, Zelenski informó este sábado sobre un ataque ruso contra edificios residenciales en Zaporiyia, que dejó doce muertos, entre ellos tres niños, y 14 heridos, según las cifras difundidas.

“Hoy, Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas planeadoras sobre edificios residenciales en Zaporiyia”, escribió el presidente ucraniano.

Zelenski defendió la necesidad de mantener la presión militar sobre Moscú y anticipó que su país responderá a los bombardeos.

“Rusia debe entender que necesita detener la guerra, y para que eso ocurra, Rusia debe sentir sus pérdidas”, expresó. Agregó que las capacidades ucranianas de largo alcance permiten sostener esa respuesta.

El acuerdo de combustible entre Washington y Moscú

El trasfondo del enfrentamiento es el anuncio que Trump realizó después de una conversación con Putin. Según el presidente estadounidense, Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel de inmediato, otras 500.000 durante noviembre y un millón inmediatamente después.

Trump también anunció una entrega adicional de tres millones de toneladas, condicionada al estado de las refinerías rusas. Para habilitar las operaciones, el Departamento del Tesoro informó que emitirá una licencia temporal.

La Casa Blanca presentó la medida como una herramienta para reducir los precios de la energía, especialmente para agricultores, ganaderos y camioneros. Kiev, en cambio, advirtió que el alivio de las sanciones permite a Rusia obtener recursos para continuar la guerra.

Zelenski había planteado una alternativa: que ambos países dejaran de atacar sus respectivas instalaciones energéticas. En ese marco, sostuvo que Ucrania no incendiaría refinerías rusas si Moscú cesaba las ofensivas contra la infraestructura energética ucraniana.