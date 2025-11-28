El jefe de Gabinete de Ucrania renunció tras una redada anticorrupción en su casa

Se trata de Andriy Yermak, el asesor más cercano a Volodimir Zelenski durante la guerra con Rusia. Se espera que el mandatario elija este fin de semana a su sucesor.

El jefe de Gabinete de Ucrania renunció este viernes tras una redada anticorrupción realizada en su casa. Lo confirmó el propio presidente Volodímir Zelenski. Se trata de su asesor más cercano, nombrado en labores de negociación.

La renuncia la presentó el ahora exfuncionario Andriy Yermak (54) , quien fue el asesor más cercano de Zelenski durante toda la guerra a gran escala con Rusia. El hombre se vio sometido a una presión cada vez mayor debido a un escándalo en aumento, aunque sin acusaciones de irregularidades.

Zelenski lo había nombrado recientemente en el puesto para dirigir negociaciones cruciales , mientras el presidente estadounidense de EEUU, Donald Trump, lidera una nueva campaña para poner fin a la guerra con Rusia.

La oficina anticorrupción de Ucrania, Nabu, y la fiscalía especializada anticorrupción (Sap ) sostuvieron que habían descubierto un extenso plan para aceptar sobornos e influir en empresas estatales, incluida la empresa estatal de energía nuclear Enerhoatom .

Anteriormente, Zelenski despidió a dos ministros y varios sospechosos fueron detenidos en relación con el escándalo. Uno de los antiguos socios comerciales del presidente, Timur Mindich, quien incluso huyó del país, era copropietario del estudio de televisión Kvartal 95 , donde despegó la carrera actoral de Zelenski antes de ser elegido presidente.

En un duro discurso a la nación frente a su oficina presidencial, Zelenski pidió unidad y advirtió: "Corremos el riesgo de perderlo todo: a nosotros mismos, a Ucrania, nuestro futuro". Las dos agencias anticorrupción de Ucrania allanaron el apartamento de Yermak en la sede del gobierno de Kiev y el ahora exfuncionario dijo en X que "de mi parte hay plena cooperación".

"Estoy agradecido a Andriy porque la posición de Ucrania en la vía negociadora siempre se presentó como se requería: siempre fue una posición patriótica", sostuvo el mandatario durante su discurso por vídeo en Kiev el viernes.

Además, agregó que este sábado comenzaría con las consultas sobre quién reemplazaría a Yermak como su principal asesor: "Cuando toda la atención se centra en la diplomacia y la defensa en una guerra, se requiere fuerza interior", sostuvo.

La salida de Yermak del círculo dirigente de Ucrania supondrá un duro golpe para Zelenski, ya que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, tiene previsto llegar a Kiev a finales de esta semana como parte del borrador del plan de paz de Trump. Por su lado, otros funcionarios estadounidenses se dirigirán a Moscú la próxima semana.

Incluso horas antes del allanamiento a su apartamento, Yermak subrayó la importante influencia que tenía en el liderazgo de Ucrania, transmitiendo la posición de su gobierno mientras se encuentra bajo presión estadounidense para hacer concesiones territoriales a Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

"Mientras Zelenski sea presidente, nadie debe contar con que cedamos territorio. Él no cederá territorio", declaró el exjefe al sitio web The Atlantic. Rusia ha exigido que Ucrania entregue el territorio que aún controla en la región oriental de Donetsk, incluidas varias ciudades estratégicamente importantes.