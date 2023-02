Guerra en Ucrania: Volodimir Zelenski insiste para entrar en la OTAN

Los raids rusos llegaron en la noche también a la isla de las Serpientes, abandonada por los ocupantes en julio pasado, y Moscú lanzó un inédito drone anfibio contra un puente en Odesa, estratégico para el aprovisionamiento de las tropas de Kiev. Acciones que tienen lugar el día después de otra lluvia de bombas sobre el país, que según el ministerio de Defensa ruso, "alcanzó sus objetivos", o bien bloquear el suministro en la ferrovía de armas y municiones extranjeras a Ucrania en las zonas de combate.

ucrania.jpg Télam

Con el conflicto que se asoma al segundo año y las posiciones siempre más distantes, de diálogo no se habla. Rusia se dice lista para mantener coloquios con Ucrania pero deben ser basados en la realidad existente y sin precondiciones, reiteró el viceministro de Exteriores rusos, Serguei Vershinin. Con estas condiciones desde Kiev la puerta permanece cerrada: "En su retórica sobre paz y negociaciones, el Kremlin afirma que no abandonará los territorios ucranianos y no será responsable de los crímenes.. Es otra prueba de que las negociaciones están fuera de discusión", respondió el consejero presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, y recordó que el objetivo es "la victoria de Ucrania, de otro modo la guerra en Europa no terminará, y Rusia dominará criminalmente al mundo".

La línea roja de Kiev para una solución del conflicto es, en efecto, la misma: el retiro de las tropas de Putin y el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania. Un punto que está incluso contenido del bosquejo de resolución que será presentado en la Asamblea General de la ONU en la vigilia del primer aniversario de la invasión del 24 de febrero. La propuesta, obtenida por la prensa, subraya la necesidad de una paz que garantice "la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania", aunque sigue siendo más amplio y menos detallado el plan de paz de diez puntos anunciado en noviembre por el presidente Zelensky. Según fuentes diplomáticas, las negociaciones en el texto ya comenzaron.

Guerra en Ucrania bombardeo en Kiev Foto: trt.net.tr

Con la paz lejana, ambos frentes buscan reforzar sus alianzas. En Occidente continua el debate acerca de los suministros de cazas y misiles de largo alcance a Kiev, acerca de los cuales los líderes invocan cautela y hasta Polonia, entre sus más estrechos aliados de Ucrania y entre los principales abastecedores de armas pesadas, puso en duda la posibilidad de enviar aviones de combate, al menos en el breve plazo.

Por otra parte, desde el frente es ya clara la triangulación de Moscú y sus aliados, con el presidente bielorruso Lukashenko que anunció su deseo de visitar Teherán. El halcón Dmitri Medvedev volvió a atacar a Europa, que a su decir, "se está ya disolviendo" y "pronto desaparecerá del todo" a causa de sus líderes "principiantes y rusófobos" al servicio de los estadounidenses.

En el terreno, Ucrania continúa sufriendo ataques a las infraestructuras energéticas, con los drones que causaron daños en Dnipropetrovsk y misiles caídos en Járkov. Medios refirieron una agresión rusa con un drone anfibio al puente de Zatoka, que une Odesa con Moldavia y Rumania y es utilizado por el ejército ucraniano para enviar provisiones al frente.

1667838830221107678.jpg Un tanque con la letra "Z" pintada se ve delante de un edificio residencial que fue dañado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad de Volnovaja, controlada por separatistas, en la región de Donetsk, Ucrania. Foto NA: REUTERS/Alexander Ermochenko

Diversos canales Telegram prorrusos publicaron el video del asalto, mientras Kiev confirma el uso de drones por parte de Moscú. En tanto, bombas volvieron a invadir territorio ruso, golpeando una estructura industrial de la ciudad de Shebekino, en la región de Belgorod. Las batallas continúan también en el Donetsk, y según el fundador de los mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, Moscú debe establecer con firmeza la propia presencia en el este o ir adelante para capturar una parte mayor de Ucrania. Para hacerlo debe primero capturar la fortaleza de Bakhmut.

Pero mientras se zambulle en análisis y auspicios acerca del comportamiento de la guerra, parece que el líder de los mercenarios está en desacuerdo con el Kremlin: según la inteligencia británica, es creciente la rivalidad entre los Wagner y el ministro ruso de Defensa, el "factor clave" que llevó al fin del reclutamiento de los detenidos para enviar al frente por parte del grupo ruso