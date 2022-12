Rusia y Ucrania: las últimas declaraciones en el final del año donde comenzó la guerra.

Guerra en Ucrania bombardeo en Kiev Foto: trt.net.tr

Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas luego de una serie de ataques aéreos lanzados por las fuerzas rusas, según fuentes de Kiev que especificando que una persona murió en el distrito de Solomyansk. En Solomyan, en el suroeste de la ciudad, al menos tres mujeres fueron trasladadas al hospital. Un hotel y una casa fueron alcanzados por misiles, según el jefe adjunto del presidente ucraniano, Kyrylo Tymoshenko.

"Ucrania no perdonará", afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, en las redes sociales tras las nuevas incursiones rusas del último día del año. "El Estado terrorista no será perdonado. Quienes ordenen los atentados, y quienes los ejecuten, no recibirán perdón", dijo el mandatario y denunció "cohetes contra el pueblo".

Guerra Ucrania.jpg

Luego habló a los soldados de Moscú: "Su líder quiere demostrar que tiene al ejército detrás de él y que tiene la ventaja. Pero solo se está escondiendo. Se está escondiendo detrás de los militares, detrás de los misiles, detrás de los muros de sus residencias y sus palacios. Se esconde detrás de ti y quema tu país y tu futuro".

"Occidente mintió sobre la paz mientras se preparaba para la agresión y ahora lo admite abiertamente, sin dudarlo", afirmó por su parte el presidente ruso, Vladimir Putin, en su discurso de Año Nuevo a la nación que enftaizó: "Está usando cínicamente a Ucrania y a su gente para debilitar y dividir a Rusia. Nunca hemos permitido que nadie haga esto y nunca lo haremos".

Guerra en Ucrania separatistas prorrusos Separatistas prorrusos anunciaron la celebración de referéndums de anexión a Rusia. Foto: AP

"El destino de Rusia es una prioridad y depende sólo de la voluntad de los rusos", añadió. El mensaje fue grabado en una base militar en Kamchatka, donde ya llegó el Año Nuevo. "La corrección moral e histórica está de nuestro lado", dijo Putin, mientras el país enfrenta la condena internacional por su ofensiva en Ucrania.

El líder del Kremlin sostuvo que el año pasado estuvo lleno de "acontecimientos verdaderamente decisivos e importantes" que "sientan las bases de nuestra verdadera independencia". "Esto es por lo que estamos luchando hoy, para proteger a nuestra gente en nuestros territorios históricos, en las nuevas entidades constitutivas de Rusia", agregó, refiriéndose a las regiones ucranianas que Rusia afirma haber anexado.

Putin Zelenski.jpg Cultura Colectiva news

En tanto, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, enfatizó que la victoria de Rusia sobre Ucrania es "inevitable". Lo aseveró en un mensaje de video de fin de año, elogiando el heroísmo de los soldados rusos en el frente. La situación en el frente sigue siendo "difícil", dijo el ministro, que ha criticado a Ucrania y Occidente por intentar contener a Rusia.

"Llegamos al nuevo año en una situación político-militar difícil", apuntó Shoigu. "En un momento en que hay quienes están tratando de borrar nuestra gloriosa historia y nuestros grandes logros, demoler los monumentos a los, poner guerra criminales en un pedestal, para borrar y profanar todo lo ruso", subrayó. Con los combates sangrientos a lo largo del frente de 1.000 kilómetros y con Rusia sin haber ganado nuevos territorios desde los primeros meses de la guerra, Shoigu les dijo a los soldados rusos: "La victoria, como el Año Nuevo, es inevitable".