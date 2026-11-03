Anunciaron feriado el miércoles 4 noviembre en varias localidades de la provincia de Buenos Aires: ¿cuáles son y por qué?

La fecha genera expectativas entre los bonaerenses que esperan aprovechar un descanso en plena semana.

Los feriados locales de noviembre permitirán que algunos bonaerenses tengan un día libre durante la semana.

Los feriados de noviembre traen una buena noticia para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires . Este miércoles 4 habrá una nueva jornada de descanso en cuatro municipios bonaerenses, donde las oficinas públicas y algunas entidades bancarias permanecerán cerradas. Sin embargo, no todos tendrán el día libre.

La fecha coincide con dos aniversarios municipales y dos fiestas patronales . El descanso será obligatorio para los empleados públicos, mientras que en el ámbito privado dependerá de cada empleador.

El miércoles 4 de noviembre será día no laborable en Tornquist, Capitán Sarmiento, Bolívar y Berazategui. Los cuatro quedaron incluidos en el calendario aprobado por el Gobierno provincial , aunque las celebraciones responden a diferentes motivos.

Durante el resto de noviembre habrá más días de descanso en distintas localidades de Buenos Aires, además de los feriados nacionales.

En Tornquist se cumplen 116 años del cambio de nombre del partido, que hasta 1910 se conocía como Partido de Las Sierras. Por su parte, Capitán Sarmiento y Bolívar celebrarán sus fiestas patronales en honor a San Carlos Borromeo, cuya festividad se recuerda cada 4 de noviembre.

En tanto, Berazategui festeja los 66 años de su autonomía municipal , conseguida el 4 de noviembre de 1960. La fecha recuerda el momento en que dejó de depender de Quilmes y comenzó su historia como partido independiente.

Quienes trabajen en las dependencias públicas de estos cuatro municipios podrán disfrutar de un día libre a mitad de semana. En el resto de la provincia, el miércoles será una jornada laboral como cualquier otra.

Cómo funcionarán las entidades públicas

Durante el miércoles 4 de noviembre, las oficinas públicas y las sucursales del Banco Provincia estarán cerradas en los cuatro municipios alcanzados por la medida. Esto significa que los vecinos no podrán hacer trámites presenciales y deberán esperar hasta el jueves 5 para recibir atención.

De todas formas, los cajeros automáticos, el home banking y las aplicaciones bancarias seguirán funcionando. Así, se podrán hacer transferencias, consultar saldos y realizar otras operaciones sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Para quienes trabajan en comercios, fábricas o empresas privadas, el descanso será optativo. Cada empleador podrá decidir si concede el día libre o mantiene la actividad habitual, por lo que no todos los trabajadores tendrán el mismo beneficio.

Los servicios esenciales, como las emergencias médicas, seguirán funcionando con guardias para atender cualquier urgencia. El resto de las actividades municipales dependerá de cómo se organice cada localidad.

Tornquist, Capitán Sarmiento, Bolívar y Berazategui tendrán sus propios festejos este miércoles 4 de noviembre. Freepik

Próximos feriados en la provincia de Buenos Aires

El calendario de noviembre todavía tiene varias fechas de descanso por delante. Después del miércoles 4, Tapalqué tendrá su celebración el sábado 7 y 25 de Mayo hará lo mismo el domingo 8, ambos por aniversarios fundacionales.

El martes 10 será el turno de General San Martín por el Día de la Tradición, mientras que Salliqueló tendrá su jornada no laborable el viernes 13. También habrá festejos en Monte, el miércoles 18 de noviembre, y en La Plata, el jueves 19, por sus respectivos aniversarios.

Más adelante se sumarán Magdalena, el viernes 20; General Pueyrredón, el domingo 22; Olavarría y Presidente Perón, el miércoles 25; Monte Hermoso, el viernes 27; y San Andrés de Giles, el lunes 30. En todos estos casos, el descanso corresponderá a las localidades alcanzadas por cada celebración.

Pero las fechas más importantes para quienes esperan un día libre serán las que abarcan toda la provincia. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el miércoles 11 también habrá descanso en todo el territorio bonaerense por la presencia del pontífice.

Por último, el lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20. Gracias a este cambio, habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.