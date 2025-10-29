Un accidente de camión en EEUU desató operativo de emergencia por fuga de monos: tres siguen libres







El siniestro ocurrió en una carretera del condado de Jasper y provocó la huida de varios primates usados en investigaciones biomédicas. Las autoridades desplegaron un operativo especial ante el posible riesgo sanitario.

Todavía hay tres monos en libertad.

Un camión que transportaba monos de laboratorio protagonizó un accidente en una carretera del este de Mississippi, lo que provocó la fuga de varios ejemplares y un fuerte operativo de emergencia en el condado de Jasper. Según informaron medios locales y fuentes policiales, al menos tres primates permanecen libres tras el siniestro ocurrido este martes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El vehículo trasladaba monos rhesus asociados al centro biomédico de la Universidad de Tulane, reconocido por su labor en investigación médica, hacia un destino que aún no fue precisado. El accidente se registró sobre la autopista I-59, a la altura del marcador de milla 117, y generó la intervención del Departamento de Policía de Jasper, la Comisión de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi y una empresa privada especializada en manejo animal.

En un comunicado publicado en redes sociales, el sheriff del condado de Jasper advirtió que estos primates “pesan alrededor de 18 kilos y pueden mostrar comportamientos agresivos”, por lo que recomendó no acercarse a los animales y dejar su captura en manos de personal entrenado con equipos de protección biológica.

Durante las tareas iniciales, varios de los monos fueron sacrificados por motivos de seguridad, según confirmaron las autoridades locales, mientras continúa la búsqueda de tres ejemplares aún en libertad. Equipos de científicos y expertos en bienestar animal trabajan junto a efectivos policiales para rastrear a los animales.

monos fugados missisippi Según informaron las autoridades, los monos “pesan alrededor de 18 kilos y pueden mostrar comportamientos agresivos”. Universidad de Tulane: "Los monos no representan un riesgo sanitario” El caso adquirió relevancia nacional cuando trascendió que los primates podrían portar hepatitis C, herpes o COVID-19, información brindada por el conductor del camión al momento del rescate. Ante esa versión, los equipos de emergencia aplicaron protocolos de bioseguridad para evitar posibles contagios.

Sin embargo, la Universidad de Tulane aclaró a NBC News que “los primates no pertenecen a nuestra institución y no están infectados”, y remarcó que el centro colabora con las autoridades “para garantizar la seguridad pública y el bienestar animal”. También precisó que la universidad provee ejemplares para investigaciones biomédicas, pero que los involucrados en el accidente “no representan un riesgo sanitario”. Por su parte, las autoridades de Mississippi mantienen el estado de alerta en la zona y solicitaron a los residentes reportar cualquier avistamiento sin intentar capturar a los monos. “Estamos haciendo todo lo posible para mantener informada a la población y esclarecer lo ocurrido”, señaló el sheriff local, quien confirmó que el operativo de rastreo continuará hasta asegurar a todos los ejemplares escapados.