Un avión de Spirit Airlines debió cancelar el aterrizaje en Haití tras recibir disparos de pandillas en el aeropuerto

El ataque se produjo horas previas a la asunción del nuevo primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, tras una designación del consejo presidencial provisional que destituyó al anterior primer ministro Garry Conille. La crisis en Haití, más la violencia de las bandas, dificultó la transición democrática y se emitieron advertencias de viaje desde el Departamento de Estado de EEUU.

El principal aeropuerto de Haití cerró por la violencia de las pandillas

El aeropuerto principal de Haití cerró temporalmente este lunes debido a intentos de las pandillas por tomar el control, informó la embajada de Estados Unidos. En Puerto Príncipe, enfrentamientos entre pandillas y la policía estallaron en varios sectores de la ciudad, dejando escenas de terror.

La embajada de Estados Unidos alertó sobre el cierre del aeropuerto debido a “esfuerzos liderados por pandillas para bloquear el viaje hacia y desde Puerto Príncipe”, incluyendo posibles enfrentamientos armados y bloqueos en carreteras, puertos y el mismo aeropuerto.

Este cierre se produce después de reportes de disparos contra un avión de Spirit Airlines, que habrían dejado marcas de balas en la aeronave, según imágenes compartidas con The Associated Press. Sin embargo, AP no pudo verificar de inmediato estos hechos con autoridades locales.