La influencia francesa en Marruecos campeón Sub-20: la figura y otros jugadores nacieron en Francia Por Martín Figueira







El flamante equipo campeón del mundo juvenil tiene una clara influencia de Francia, ya que varios jugadores nacieron allí pero ahora representan al conjunto africano.

Este domingo se definió el Mundial Sub-20, donde Marruecos dio la sorpresa y derrotó 2-0 a Argentina en la final. El equipo del norte de África salió campeón por primera vez en su historia, dejando a la vista el nuevo potencial del fútbol africano.

Sin embargo, cabe destacar que la sorprendente Marruecos tiene una gran influencia del subcampeón del mundo en Qatar 2022, Francia. Sin ir más lejos, su figura Othmane Maamma, que la rompió ante Argentina y fue elegido mejor jugador del Mundial Sub-20, nació en Alès, Francia, en 2005.

image Además del "Cristiano Ronaldo marroquí", el arquero Ibrahim Gomis, Naim Byar y Gessime Yassine, todos titulares en la final, también nacieron en territorio francés. Pero eso no es todo, también tienen tres jugadores nacidos en Bélgica y dos en Países Bajos.

Más allá del rotundo éxito de la "Scaloneta", en los últimos años Francia se transformó en el país predominante del fútbol internacional, con un aluvión de talentos que nutren a los mejores clubes del mundo, su selección y a otras, como ahora es el caso de Marruecos. Los franceses vienen de ser subcampeones de Europa en 2016, campeones del mundo en 2018, subcampeones del mundo en 2022, tercer puesto en la Eurocopa 2024 y subcampeones en los Juegos Olímpicos París 2024.

El gran momento histórico del fútbol marroquí Marruecos se consolidó este domingo con el título logrado en Chile como la gran fuerza del fútbol africano y un equipo a respetar en los próximos años. Además del campeonato mundial Sub-20, sus seleccionados alcanzaron las semifinales en la Copa del Mundo Qatar 2022 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lamine Yamal podría haber jugado para Marruecos: el DT explicó por qué no lo hizo En Marruecos, la decisión de Lamine Yamal de representar a España sigue doliendo. El joven crack del Barcelona, de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, nació en el barrio de Rocafonda, del distrito Mataró, cercano a Barcelona. image El jugador que salió segundo en la votación del Balón de Oro 2025 decidió elegir jugar para la Selección de España por sobre la de sus raíces paternas. "Dos o tres días después de hablar con él me llamó con respeto y me dijo ‘Míster, gracias por el cariño, pero voy a elegir a España. Me siento español’. Es un chaval muy honesto", reconoció Walid Regragui, el entrenador que condujo a Marruecos a un histórico cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022. "El chico nunca mintió. No jugó al soy marroquí o español. Simplemente eligió a España. Así es el fútbol", agregó el DT de Marruecos. En septiembre de 2023, Lamine Yamal debutó con la Selección absoluta de España, con solo 16 años y 57 días. Desde el punto de vista deportivo, la selección española ofrecía a Yamal un proyecto más consolidado, con infraestructura, visibilidad y experiencia en las grandes competiciones internacionales.