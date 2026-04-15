Un parisino ganó en una rifa una obra de Pablo Picasso valuada en u$s1millón + Seguir en









Se trata de una nueva edición del ciclo "1 Picasso por 100 euros". Los fondos recaudados de la compra de números son destinados a financiar la investigación para el alzhéimer.

El ganador Ari Hodara es un gran admirador del artista y fue anunciado por videollamada. BBC

Un ciudadano oriundo de París, Francia, ganó un cuadro del pintor Pablo Picasso valuado en u$s1 millón, tras participar en una rifa. El boleto para participar le valió apenas u$s117 (equivalente a 100 euros) y el dinero total recaudado se destina a la investigación científica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata del ciudadano Ari Hodara (58), quién atónito por la noticia se preguntó: “¿Cómo compruebo que no es una farsa?”, luego de que los organizadores se pusieran en contacto con él. El sorteo se llevó a cabo en la casa de subastas Christie’s de la capital francesa.

Hodara, quien se describió a sí mismo como un aficionado al arte con un apego por Picasso, contó que compró su boleto apenas el fin de semana, después de enterarse por casualidad de la rifa mientras comía en un restaurante.

Un parisino ganó una obra de Pablo Picasso tras participar en una rifa “Primero que nada, le daré la noticia a mi esposa, quien aún no ha regresado del trabajo", relató Hodara, un ingeniero de ventas que participó de la tercera edición del ciclo conocido como “1 Picasso por 100 euros”. Como premio, se llevó la obra “Cabeza de una mujer”, un retrato de Dora Maar, musa y pareja de Picasso durante muchos años. La obra, un gouache sobre papel, fue pintada en 1941.

Por su parte, el sorteo fue hecho en línea y los fondos recaudados serán destinados a apoyar la investigación contra el alzhéimer. Los organizadores sostuvieron que se vendieron 120.000 boletos en todo el mundo, los cuales generaron 12 millones de euros (u$s14 millones).

De esa suma, 1 millón de euros serán destinados a la firma internacional Opera Gallery, dedicada a la compraventa de arte y que era propietaria del cuadro hasta antes de la subasta. El fundador de la galería, Gilles Dyan, señaló que ofreció un precio preferencial por la pintura, ya que su valor al público era de 1,45 millones de euros. subasta picasso El sorteo fue hecho en línea y los fondos recaudados serán destinados a apoyar la investigación contra el alzhéimer. Cadena SER Anteriores ganadores de "1 Picasso por 100 euros" Un hombre de Pensilvania que trabajaba en un negocio de rociadores contra incendios ganó la primera rifa, en 2013, quedándose con el cuadro “Hombre con sombrero de ópera”, que el español pintó en 1914 durante su periodo cubista. En 2020, el cuadro "Naturaleza Muerta" quedó en manos de Claudia Borgogno, una contadora italiana que recibió el boleto ganador como regalo de Navidad de su hijo. Pintado en 1921, ese cuadro fue adquirido del multimillonario coleccionista de arte David Nahmad, quien sostuvo en una entrevista con The Associated Press que Picasso, muerto en el 73, habría aprobado que su obra se rifara.

Temas París

Arte

Francia